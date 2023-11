Wanda Nara le tiró un palito a los haters tras su debut como cantante

Ni bien Wanda Nara aseguró que está por filmar su segundo videoclip tras su debut como cantante de la mano de Bad Bitch, les dedicó un firme mensaje a los haters que la critican por haberse animado a lanzarse al mundo de la música.



“Nunca imagine tanto con Bad Bitch, gracias a todos ustedes por bancarme siempre en cada una de mis locuras. No soy cantante pero acá canto, no soy bailarina pero estoy bailando, no era conductora pero lo hice. En la vida solo cuenta las ganas con las que hacés algo”, expresó al pie de las fotos de su primer videoclip.

“Quizás los haters tienen razón y nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale sobre todo”.

Acto seguido, les habló directamente a los detractores. “Quizás los haters tienen razón y nací sin talento pero les puedo asegurar que la fuerza de las ganas de aprender y de seguir adelante a pesar de las críticas vale sobre todo. Si tenés ganas de hacer o de ser alguien no escuches los comentarios, simplemente mira tus objetivos y anda por ellos”, sentenció la conductora, segura de sí misma.

Por otra parte, L-Gante celebró el lanzamiento de Wanda Nara junto a su propio mánager, Maxi El Brother, y explicó por qué no participó.

“La vi muy bien. Estuve mientras se estuvo trabajando el tema y todo. Estuve presente en algunos momentos. Al ver el proyecto terminado me encantó”, enfatizó. “Tratamos de que sea un proyecto de ella sola, y seguramente se venga más de ella”, cerró L-Gante sobre Wanda Nara.

Fuente: Ciudad Magazine