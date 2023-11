La Cooperativa de Quinteros advierte que puede haber faltantes de verduras en Santa Fe

Las abundantes lluvias que cayeron en la ciudad de Santa Fe y la zona, sumadas a los vientos y las piedras, produjeron una desesperante situación entre los productores de verdura de la zona. Guillermo Beckmann, presidente de la Cooperativa de Quinteros de Santa Fe, relató en primera persona el drama que les toca vivir.

Al aire de Cadena Oh!, el productor señaló: “Estamos viendo con mucha preocupación este tema. A pesar de la sequía veníamos trabajando bien. Con el riego veníamos trabajando bien y nuestra verdura era excelente. La rentabilidad no era importante, porque estábamos vendiendo con precios, prácticamente, del año pasado. Todos nuestros insumos son en dólares: las semillas, los fitosanitarios. El combustible nos aumenta todos los meses. Pero el sector sigue vivo, con muchas ganas de trabajar. Tenemos alrededor de 300 productores y es un paquete de producción, si estuviera todo sembrado, de 1500 hectáreas. No se está sembrando todo, por la rentabilidad que tenemos. Pero, ahora, nos empezamos a complicar”.

Y agregó: “Sí, después de la lluvia, tenemos que esperar 10 días para volver al terreno. Pero hoy nos despertamos con lluvias otra vez, así que se van trasladando esos 10 días. Eso es para el sector que comprende el regimiento, Guadalupe, Ángel Gallardo, Aristóbulo del Valle y la laguna Setúbal, todas esas quintas que están por ahí. Eso perdió el 100% de producción. Chequeando con el INTA, llegamos al 40 o 50% de pérdidas en lo general”.

Mirá más: Coronda: el granizo arrasó con un millón y medio de kilos de frutillas

“La parte que no fue barrida, ahora se está limpiando la verdura más pequeña. Creo, ojalá me equivoque, que va a haber alguna faltante en la zona. Todo eso va en desmedro del consumidor final. Tenemos las dos puntas de la cadena afectadas. El productor primario que pierde rentabilidad y no tiene mercadería, y, por otro lado, el ama de casa que tiene que pagar más caro”.

Y aclaró: “Pero por ahora, estamos abasteciendo con normalidad, quiero llevarle tranquilidad a la gente”.

Mirá más: Afirman que aumentará el precio de las verduras tras las intensas lluvias

Consultado por cómo ven los desorbitantes precios de las verduras en los supermercados, Beckmann reflexionó: “Me amarga muchísimo por la situación de un país muy rico en el cual producimos todo el año. Hay un momento donde se corta la producción y se producen estos casos. Y en momentos difíciles de la economía, me pongo en el lugar del ama de casa”.

Escucha la entrevista completa acá.