Violencia en el hospital protomédico de Recreo: golpearon y amenazaron al director

El último martes, una persona comenzó insultar a Darío Montenegro, director del Hospital Protomédico de Recreo.

"Nunca viví lo que me pasó el martes. Somos un equipo en el que siempre prima el respeto y el diálogo; siempre intentamos eso", comenzó diciendo el entrevistado.

Y continuó "Estaba muy concentrado frente a la computadora y me encuentro con una persona en mi oficina. Comenzó a decirme que por culpa mía él se iba a quedar sin trabajo; me empujó y me golpeó la cara".

En palabras de Montenegro, "me amenazó de muerte y me dijo los nombres de mis hijos. Tambié me dijo que sabía donde yo vivía y que se iba a suicidar".

"No estoy tranquilo. Él ahora está libre y creo que necesita apoyo psicológico; tiene muchas denuncias por amenazas", concluyó.

