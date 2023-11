El triunfo de Milei desde la visión de dos reconocidos santafesinos

Este domingo, el candidato libertario, Javier Milei, ganó la elección presidencial con fuerte ventaja sobre Sergio Massa, actual ministro de Economía. En la provincia de Santa Fe, La Libertad Avanza arrasó.

"No le tenía fe a mi pueblo. Después de lo visto en primera vuelta había llegado a la conclusión que las ideas liberales solo la habían comprendido un tercio de la población. Y estábamos a días de definir el futuro de nuestra Nación y hablaba con gente que no comprendía el mensaje que llevaba Milei. Hasta ayer a las 20 estaba sin ilusiones y me sorprendió esta alegría", confesó el médico Fernando Agostinelli en el programa "Todo a mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

Por su parte el cantante Mario Pereyra, dijo que le tenía mucha fe a Milei "a partir de la ultima semana donde la Justicia se dio cuenta que había que ponerse las pilas y apretar el control total del control de urnas, robo de boletas. A partir de eso tenía mucha fe".

Vínculo Milei - Macri

Respecto al acuerdo entre el flamante presidente electo y Mauricio Macri post elecciones generales, el médico Agostinelli opinó: "Varios de los del PRO ya habían estado en el Gobierno entonces yo estaba en ese sesgo de 'hay que limpiarlo de todo y ni dejarlos actuar'. Pero Milei no es político y hay que tener aliados. El PRO en esta última elección puso fiscales para poder ayudar a cuidar el voto y fue fundamental".

Defender lo conseguido

Mario Pereyra, indicó que tiene fe en la palabra de Milei, "porque resiste todos los archivos. Tenemos que ponernos las pilas como pueblo y defender esto porque vamos a tener ataques de todos lados. El 54% que lo votó tiene que salir a defender esto; no hay que quedarse".

Por último el profesional de la salud resaltó: "Hay gente que por mas que haya ganado, vamos a tener que decirle 'a las pruebas me remito'. Milei lo dijo en su discurso: no va a inventar nada, va hacer lo mismo que en Irlanda, por ejemplo. Sabemos que estamos mal pero hay que confiar en sus palabras".

