Roban a un taxista por día en Rosario

El promedio de robos a taxis en Rosario alcanzó la alarmante cifra de un caso por día. Los conductores que trabajan de noche han notado un incremento de los episodios de inseguridad en toda la ciudad: en lo que va de noviembre ya hubo 20 denuncias en el 911. El número comenzó a crecer a mediados de año después de 12 meses en los que se había mantenido estable en un una cifra baja.

En detalle, hubo 9 robos en enero, 16 en febrero, 19 en marzo, 11 en abril, 21 en mayo y 12 en junio, cifra muy similares a las que había tenido 2022. Pero a partir de allí el número comenzó a ascender y elevó el promedio por encima de 20: hubo 21 en julio, 23 en agosto, 23 en septiembre y 27 en octubre.

Sobre las zonas "más calientes", Marcelo Díaz, miembro de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis Rosario (CATILTAR), destacó que, "sin intención de estigmatizar a ningún barrio", el mayor número de robos se concentra hacia el sur y oeste de la ciudad.

"Hemos notado que no se toman ningún trabajo de investigación, porque muchas veces nos siguen robando las mismas personas. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar charlando con el nuevo ministro", adelantó Díaz.

Este martes, de hecho, el titular de la asociación de titulares de taxis de Rosario, Mario Cesca, fue víctima de un violento intento de robo durante la madrugada. Según contó, dos delincuentes lo atacaron a piedrazos cuando se incorporaba a Circunvalación por el acceso sur.

"Venía por la colectora y de repente aparecieron dos sujetos que me tiraron con un arsenal de piedras y me abollaron todo el auto”, relató el taxista.

Pese al ataque, Cesca decidió no detener la marcha y abandonar la zona para no quedar expuesto al robo. “Fue una situación de riesgo, porque si alguna de esas piedras ingresaba, hoy no la contaba”, aseveró.

