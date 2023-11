Confirmado: José Vignatti reveló que no seguirá en Colón

Este martes, Colón llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria para aprobar la memora y balance del último ejercicio económico. Luego de la reunión, José Vignatti comunicó que no participará de las elecciones venideras.

"Hoy tenemos en la cabeza no fallarle a la gente. A la decisión de no seguir la tomé hace mucho tiempo, incluso no me iba a presentar en la contienda anterior pero me entusiasmé porque jugábamos la Libertadores. Tenía muchas expectativas, hicimos una primera fase muy buena, pero después no se nos dieron las cosas, pero haber sido campeones será una satisfacción por siempre" indicó el presidente Sabalero al comienzo de la charla.

Posteriormente, valoró su gestión: "Es tremendo lo que cambió el club, lo que se proyectó a nivel nacional e internacional, el paso por Paraguay, Brasil, Venezuela, Uruguay... Hicimos algo impensado en el 92. La institución creció mucho, con gran arraigo del club en el país, creemos que todo el esfuerzo tuvo su fruto, le dimos muchas alegrías al hincha. A veces también hay de las otras, pero uno propone y Dios dispone".

Por último, se refirió a los logros y a la situación actual del club: "La obtención del campeonato, único en la ciudad, es un plus especial para todo el hincha. El hincha puede sentirse que en ese momento logró su objetivo máximo, pero no hay que detenerse ahí, hay que aspirar a algo nuevo".

"Al hincha se le afinó el gusto, y siempre quiere más. Pero tenemos nuestras limitaciones, vivimos en una ciudad con gente carenciada, tenemos pocos socios para aspirar a un campeonato, no se puede competir con instituciones que tienen 200 mil socios y 100 en lista de espera. Hay que remarla de otra manera. La situación económica del país no da para que la gente pueda asociarse, pero para tener aspiraciones hay que tener otro caudal de votos".