Romina Bolatti reconoció la desventaja de estar en Argentina: "Acá practicamos una vez al mes y no hay tantos clubes"

A principios de noviembre se desarrolló el Campeonato Mundial Femenino y Mixto de Bochas en Francia. Allí, Romina Bolatti fue medalla de bronce en la rama individual.

Este miércoles, la oriunda de Sarmiento dialogó con Hugo Isaak y explicó las notables diferencias de preparación comparado con sus rivales: "Acá en Argentina practicamos una vez al mes y no hay tantos clubes. Vamos a los mundiales siempre con mucha desventaja".

"En Francia se juega a las bochas en todo el país. Ahí lo tienen incorporado. Además, otra diferencia es que juegan con una bocha que es similar a lo que es la del lanzamiento de bala y a la que nosotras no estamos acostumbradas. Tampoco jugamos por tiempo, en cambio allá lo hacen por hora y media".

Posteriormente, comentó que pudo viajar al mundial gracias al apoyo de mucha gente: "Este año fue muy particular porque casi no viajo por los problemas económicos. Ni mis padres ni yo teníamos esa plata, pero gracias al senador Rubén Pirola y a otro auspiciantes pude viajar. Estoy muy agradecida a ellos porque sino no hubiese podido ir al mundial".

"Por suerte pude hacer un muy buen papel para traer una medalla al país, a la provincia y a mi pueblo" agregó.

Por último, se refirió a lo que viene: "La intención es generar encuentros o competencias para intentar mantener el ritmo y no estar sin agarrar la bocha. La idea es no dejarse por completo durante dos años hasta que vuelva el próximo mundial".

