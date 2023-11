Continúa el paro en el Hospital Provincial y no atenderán en la guardia

Finalizada la medida de fuerza llevada a cabo por los profesionales nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), este jueves los trabajadores del Hospital Provincial se reunieron con las autoridades de la provincia para resolver los planteos vinculadas a la seguridad en el nosocomio. Se resolvió continuar con el paro y que la guardia iba a seguir cerrada.

“Los profesionales de la salud queremos volver a trabajar, pero no en las mismas condiciones que antes”, manifestaron algunos empleados del lugar. En diálogo con la prensa, Cintia Gambutt, de SIPRUS manifestó: “Se pusieron chapas sobre las ventanas que dan sobre Zeballos. En teoría, el ministerio de Seguridad dijo que estaban dadas las condiciones para que nosotros volvamos a trabajar ante todo esto”.

Luego, continuó: “La reunión era para ver las condiciones de la guardia y ahora no nos quieren acompañar porque dijimos que no estamos de acuerdo con todo lo que se realizó, que nos parece insuficiente por más que haya cuatro gendarmes afuera caminando el hospital. Hoy se abrieron las puertas, entró y salió todo el mundo como quiso, nadie te pide nada”.

“Pedimos hacer el tour a la guardia pero no quisieron porque la reunión se desvirtuó y nosotros vinimos con una postura. Los no cambios los vimos lo que ellos dicen. También planteamos lo que nos dijeron acá afuera lo del cerrar las puertas del hospital porque no están dadas las condiciones para ninguno de nuestros compañeros y también lo que se planteó fue que de ahora en más, el ministerio de trabajo iba a dar intervención por los días que no estamos viniendo a trabajar”, cerró.

Los trabajadores del Hospital indicaron que a ocho días del trágico episodio, “el centro de salud aún no cuenta puertas blindadas, el cerrojo –se colocó por dentro en la puerta de la guardia– sigue siendo vulnerable, y si bien hay presencia de Gendarmería recorriendo afuera no están las medidas garantizadas para abrir las puertas” sentenciaron los representantes gremiales.