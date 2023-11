Advierten escasez de repelentes en las farmacias

Durante todo el año en todo el país hubo circulación de dengue y la cantidad de personas que contrajeron la enfermedad fue récord: en el país hubo 131 mil diagnósticos de la infección, de los cuales 21 mil se detectaron en la provincia de Santa Fe. Desde el colegio de farmacéuticos, Leonardo Jurado, se expresó acerca de la faltante de stock que hay en estos momentos entre proveedores de repelentes de primera marca.

Sobre la situación actual Jurado advirtió: «ahora empezamos a tener un aumento de la demanda bastante importante desde la semana pasada a lo que va de hoy. Lo que no podemos conseguir, ni nuestros proveedores tampoco, es la marca más conocida, la que más se busca, tanto el color verde o el naranja. Sí pudimos conseguir hasta este sábado el protector común color naranja de otras marcas alternativas, igualmente de eficaces.»

Además el prosecretario del colegio detalló: «hay muy pocas unidades, lo cual hace que puede llegar a sentirse esa falta entre las farmacias. Por lo que me dicen, el tema de la marca que es alternativa a la más conocida es un problema de la tapita que lleva el envase. Ahí tenemos un problema en la fabricación. Y con respecto a la marca más conocida, la verdad que no sabemos si es un poco de especulación o no. Igualmente aumentaron,

Y acerca del precio de los repelentes de primera marca dijo: «el aumento ya está registrado, así que eso pasaría a un segundo plano, porque el acuerdo con el gobierno del jueves anterior hizo que no puedan aumentar más de ese 20% autorizado. Sumado al 10% que se había registrado entre el 1 y el 5 de noviembre. Y un repelente estándar hoy está entre los $800 y los $1000.