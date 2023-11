Aumento de la carne en Rosario: el kilo de asado costará 4.500 pesos

En las últimas horas, se conocieron aumentos de precios en dos productos esenciales para la mesa familiar, más teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de las fiestas, como son el pan y la carne. Con respecto a este último alimento, Cristian García, vicepresidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario, habló del incremento de los precios, de las ventas y el panorama de compra para las fiestas.

Al aire de Cadena Oh!, García señaló: “La verdad que el aumento que recibieron los carniceros ronda entre un 10% y un 13% en la media res. Eso lleva al kilo de carne promedio a 4.500 pesos. Un asado para 4 personas estamos hablando de 8.000 y 9.000 pesos”.

Mirá más: Por la suba de la harina se viene un nuevo aumento en el pan

Desglosando algunas de las cosas que llevan al incremento, puntualizó: “La verdad que la nafta influye en el costo, porque la carne tiene doble flete: uno, el que va del campo al frigorífico y el del frigorífico a la carnicería. Después, está todo medio complicado. El precio del alimento para los animales va en aumento, la carne está frenada si lo comparamos con otros productos que han aumentado un 100% en un año. La carne aumentó un 45% o un 50% nomás. Entonces viene atrasado a la inflación”.

Ventas

“Se han tirado más a los cortes sin hueso, porque no rinden, porque uno no se come el hueso. Pero por ahí un corte sin hueso es más caro que la costilla. Después todo se adecua al bolsillo de cada uno. Son cortes que, por ahí antes, no se llevaban para un asado. Por ahí en vez de una costilla, se llevan una costeleta más gruesita, un bife de brazuelo más grueso que sale de mil pesos menos que la costilla”.

Mirá más: Axion y Shell se acoplaron a los aumentos de YPF

“Las ventas han caído un 30 o 40%. En general ha habido un aumento del consumo de cerdo y de pollo. Lo que sí el cerdo viene acompañando un aumento del 8% cada 10 días. Entonces eso hace que el cerdo no esté tan alejado del precio de la carne. En promedio, el kilo de cerdo está 3500, 3200 pesos más o menos. Entonces no hay esa diferencia abismal que había a principio de año, cuando el cerdo estaba a mitad de precio”.

Para finalizar dio su panorama para las fiestas de fin de año. “La gente para esta época no deja de comer su asadito, su lechón. Hace el esfuerzo, comparte los gastos más que antes. No creo que se venda lo mismo que otros años, pero no creo que haya reemplazo de cortes”.

Escucha la entrevista completa acá