"Es lógico que Milei admire a Israel", afirmó el periodista Ben Tasgal

La tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas entró este lunes en su último día con negociaciones para prolongar el acuerdo. La pausa, la primera desde el comienzo de los ataques, permitió la liberación de rehenes y prisioneros y la entrada de ayuda de emergencia a la Franja de Gaza.

"Cuando se firmó el acuerdo de antemano se sabía que si Hamas liberaba a 10 personas más, Israel iba a dar un día más de cese de fuego. Si se confirma 48 horas más, significa que Israel va a recibir 20 rehenes nuevos ¿Va a ayudar en algo para evitar que Hamas caiga?, dificilmente", destacó el periodista argentino radicado en Israel, Gabriel Ben Tasgal.

"Es todo muy emotivo, el Estado intenta demostrar que está presente cuando la fuerza de seguridad no pudo evitar el atentado. Continúa la angustia para los familiares de quienes no recuperaron a sus parientes. Hamas crea incertidumbre porque plantea que no sabe dónde están todos los rehenes", detalló.

Leer también: Israel y Hamas negocian para extender la tregua en Franja de Gaza

"Nunca me tocó vivir algo parecido en los 35 años que llevo acá, sí momentos angustiantes. Estamos hablando de una potencia económica y militar que le asesinan en un día a un número de personas sólo comparable con un día dle Holocausto. Podrían ser 18 días más de tregua, porque se calculan 180 rehenes. La actitud del ejército es buena, es una oportunidad de liberar gente, pero está esperando el momento de atacar de nuevo contra Hamas", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

En este sentido, el entrevistado afirmó que hay una presión de la población para recuperar a estas personas, además de la oportunidad que se presenta. "Pero hay un convencimiento de que esto no va a cambiar el objetivo de Israel de todas formas".

En este sentido, y respecto a la dimensión de la guerra, Ben Tasgal admitió que el 50 por ciento de las casas de la ciudad de Gaza están destruidas o dañadas.

Por último, frente al viaje de Javier Milei a Estados Unidos y la visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso, el periodista afirmó que "Israel es un ejemplo de aquellas personas que le interesan la economía, de aquel que le interesa el bienestar y que trabaja duro para lograrlo. Esas personas suelen admirar a este país, porque es el ejemplo del trabajo duro. El que organiza un piquete no suele admirar a Israel, así que tiene cierta lógica".

Escuchar también audio completo: