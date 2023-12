Robaron por sexta vez en el año un kiosco de Boulevard Pellegrini y 4 de Enero

Un maxikiosco de Bv. Pellegrini y 4 de Enero fue vandalizado y robado esta madrugada por parte de un ladrón que rompió un vidrio, ingreso y se llevó dinero de la caja y cigarrillos.

Rodrigo, propietario del comercio, dijo que “es la quinta o sexta vez que me pasan el año. Vienen, rompen el vidrio, entra y en 20 segundos te roban. La alarma me avisa, llamamos a la policía, pero a esa altura ya el delincuente se escapó. Son situaciones de segundos”.

“La verdad no sé si la policía o la municipalidad los ubica a este tipo de personas. Las madrugadas acá son un desfile de gente sospechosa por así decirlo. Se ve a diario la cantidad de locales que vandalizan y roban. Es cuestión de todos los días. Esta vez me tocó a mí. Los ladrones elijen el local que quieran y roban tranquilamente. No sirven alarmas, cámaras, nada” agregó el comerciante.

Por último, preciso que el arreglo del vidrio dañado es más costoso que el dinero y los cigarrillos que les llevaron.