El titular de ASSA dio su informe de gestión en Reconquista

En la mañana de ayer, en la sala de Prensa de la Municipalidad de Reconquista, el presidente del directorio de Aguas Santafesinas, Ing. Hugo Morzán, brindó el informe anual de gestión de la empresa en la ciudad de Reconquista. Lo acompañó el intendente Amadeo Enrique Vallejos.

En su alocución, el presidente de ASSA manifestó:"Es un gusto y agradezco esta posibilidad de poder realizar de alguna manera este cierre de gestión de cuatro años de trabajo al frente del directorio de Aguas Santafesinas y, particularmente, las tareas llevadas adelante en nuestra ciudad en un trabajo conjunto, mancomunado, con el municipio de Reconquista, que vino llevando adelante una gestión importante para saldar de alguna manera deudas históricas que tenía y tiene la ciudad de Reconquista respecto a las obras de saneamiento".

"En este sentido, quiero aprovechar también la presencia de todos ustedes aquí para agradecer obviamente la confianza dispensada por el señor gobernador de la provincia, Omar Perotti, al haberme nombrado como presidente del directorio de Aguas Santafesinas y particularmente a todos los gerentes que formaron parte de la trayectoria en estos cuatro años acompañándonos en el desarrollo de las actividades como así también al todo el personal de Aguas Santafesinas".

"Es importante destacar también, como parte de la gestión, la estructuración nueva que tuvo la zona de Reconquista o el distrito de Reconquista de Agua Santafesina. Nosotros prestamos servicio como empresa en 15 municipios de la provincia de Santa Fe, desde el extremo Sur, la localidad de Rufino hasta Reconquista en el Norte, pero a su vez atendemos a más de 50 ciudades a través de la red de acueductos que van desde el norte, en el caso del acueducto de Villa Ana, como el acueducto ahora ya en funcionamiento de desvío a Arijón y el acueducto de Gran Rosario que ya está funcionando en su tramo hacia San Lorenzo. En este sentido, en lo que significa la reestructuración de la empresa, producto de esta expansión a través de la red de acueductos, hemos generado dentro de la estructura gerencial de la empresa una gerencia en Reconquista".

Recordó que, aún teniendo el nuevo acueducto, Reconquista no tenía la presión necesaria para dotar de agua potable a los barrios, ni siquiera a los que ya tenían las cañerías aportada por los vecinos; y que "fue a partir de un reclamo que hizo Enri al gobernador", que en 2020 iniciaron la obra para construir la Estación de Bombeo que inauguraron en octubre del 2021, lo que permitió desde entonces incorporar al servicio a "más de 30.000 vecinos" y avanzar con el objetivo de "abastecer al 100% de nuestra población".

Resaltó que con la incorporación de la estación de Bombeo inaugurada en octubre del 2021, que permitió incrementar la presión, los vecinos del casco histórico habrán podido notar que allí donde el tanque elevado del domicilio no se cargaba si no era con la ayuda de una bomba auxiliar, "comenzó a poder cargarse sin la necesidad de tener la disponibilidad de esa bomba".

Y con mayor presión, "comenzamos a trabajar paulatina en los diferentes barrios" y dio detalles: Se incorporaron 400 vecinos en el Barrio Friar; 800 en Nueva Fe, luego San José Obrero, Martelossi, las 102 viviendas de Barrio Zulema y Barrio Las Flores, donde recordó que allí los vecinos ya tenían las conexiones domiciliarias, pero al inyectarles agua, aparecieron más de 32 pérdidas en la red que hubo que ir arreglando para dejar en condiciones el sistema y luego poder brindar el servicio.

Continuó detallando que avanzaron también con Barrio General Obligado; y que quedan pendientes, entre otros, barrios América, Lanceros del Sauce y Los Andes.

Destacó también la concreción de cloacas en barrios Villa Clelia y General Obligado, la Estación Elevadora para romper las pendientes en los Barrios Itatí, Santa Rosa, Don Pepito y Zorzón.

Planta depuradora de efruentes cloacales

"Me parece de fundamental importancia el desarrollo de la planta depuradora de efluentes cloacales de la ciudad de Reconquista. Esta es una obra importante. El predio tiene 41 hectáreas y en la primera etapa se llevan adelante las lagunas, tanto analógicas como facultativas, que van a permitir el tratamiento de los efluentes cloacales".

Recordó que "se está trabajando en el proyecto ejecutivo para el tratamiento de los efluentes industriales de Reconquista y Avellaneda"; y el proyecto de utilizar los líquidos tratados para el riego de más de un millón de árboles a implantar en la parte Este de ambas ciudades, lo que será "un marco absolutamente novedoso".

"Queda muchísimo por hacer, pero obviamente sentimos la satisfacción de alguna manera del deber cumplido y nos sentimos orgullosos. Hay obras que continúan y que obviamente tendrán seguramente sus inauguraciones en la próxima gestión, pero que de alguna manera nos hemos comprometido para saldar esta primera etapa de desarrollo de la red, particularmente de agua potable".

"Dos cuestiones de las que no me quiero olvidar, que son, el primero, se cuenta con el proyecto ejecutivo de la Estación Elevadora Sur de Reconquista, que va a permitir desarrollar las cloacas, si conseguimos financiamiento para ese proyecto, que obviamente también está llevado al Ente Nacional de Obras y Saneamiento Público, se va a poder desarrollar la red de cloaca a todo el sur de la ciudad de Reconquista, incorporándose a una obra que ya dejamos hecha y que tiene que ver con el desarrollo que hicimos para poder dotar al instituto del profesorado de Cloaca, un edificio modelo muy lindo, pero que no tenía prevista la conexión del agua y de la Cloaca, conectamos el servicio de agua a partir de la decisión del Gobernador Perotti, la ministra Frana, y desarrollamos un colector, un sector de conducción hacia lo que es la estación Chapero que luego derivará hacía la planta depuradora, de un conducto de entre 600 y 700 milímetros, para que entiendan las dimensiones, es importante el diámetro, que hoy presta servicio solo al Instituto del Profesorado, pero que es a donde se va a vincular la Estación Elevadora Sur para poder dar todo el servicio de cloacas al sector sur de la ciudad. Ese proyecto está concluido para el llamado a la licitación".

Anunció que "a partir de que nos deje el tiempo, se incorporará (a la red de agua potable) un sector de Barrio América". (Refirió al sector Norte, desde calle 63 hacia calle 47). Explicó que en los próximos días comenzaran a darse presión a la cañería para identificar y reparar posibles fugas que aparezcan; y luego se hará la limpieza de cañerias para que empiecen a recibir agua potable los domicilios; igual que

"Lo mismo haremos con lo que es el sector del Loteo Villarolo y la incorporación del Club de Campo que ya trabajó hacia adentro y que nosotros con la colocación de un macro medidor y el llenado de las sisterna comenzaremos a apretar el servicio en esos tres sectores".

En cuanto a la parte Sur de Barrio América (desde calle 63), dijo: Quisiéramos haberlo hecho todo junto, pero tuvimos dificultades respecto a la entrega de materiales ".

Para finalizar, el presidente de ASSA expresó, "Creemos que hemos cumplido con la tarea, vuelvo a insistir el agradecimiento, no por el acompañamiento, sino por el trabajo conjunto desde la área hidráulica desde el municipio desde obras públicas, desde el municipio de Reconquista y a todos los vecinos, obviamente que con su aporte hicieron posible que estas redes se desarrollen que hemos cumplido en estos años que fueron realmente con serias dificultades que no esperábamos, que quizás nos hubiesen permitido avanzar de no ser así de otra manera pero aún en el medio de estas dificultades, pandemia, bajantes de ríos, sequia extrema, poder llevar adelante estas obras que en otro momento parecían lejanas o imposibles para la ciudad, y quedan obviamente planteadas todas las posibilidades para que la nueva gestión pueda concretar el ansiado anhelo que tiene el Intendente y particularmente todos los vecinos de nuestra ciudad que es 100% de agua y cloaca para la ciudad de Reconquista".

Lo que dijo el intendente

Por su parte, el Intendente Amadeo Enrique Vallejos,"el agradecimiento a Hugo Morzán, quien llevó adelante una tarea muy importante con todo lo que nos comentaba recién en este pequeño resumen. Ahí yo agregaría también un sector, el sector Este de la ciudad que pudimos hacer redes de agua potable nueva, que es el caso de La Cortada, Ombusal y Las Ranas y el sistema de cloacas que también tuvimos que hacer nuevo y que también se agregó al servicio de Assa, de La Cortada, Ombusal, Las Ranas y un sector grande de barrio Sarmiento, digo porque todo este esquema hace de que hoy cerca de 20.000 vecinos más tengan servicio o de agua potable o de cloaca, que antes de cuatro años a que ingrese Hugo a la gestión de Assa".

"Yo creo que esto es muy importante, que son servicios que si bien no se ven porque están debajo de la tierra, muy parecidos a las obras de desagüe que hoy podemos decir con tranquilidad que funcionan los desagües, después de este fin de semana que nuevamente nos pusimos a prueba y donde circulamos por barrios, donde en otras ocasiones con ese caudal hubiésemos prácticamente tenido más de 20.000 personas con agua dentro de sus viviendas como nos tocó allá por el 2015 o 2016 cuando teníamos estos fenomenos y gracias a Dios hoy estas obras permiten que la gente mejore mucho su calidad de vida porque gracias a Dios no se volvieron a inundar con estas especificaciones y seguramente aquí tenemos muchos desafíos más todavía".

"Hoy el trabajo continúa, no se detiene, esto que decía Hugo recién, que esta semana, en estos días, se va a conectar gran parte del Barrio América, Villarolo y el Club de Campo, y que siguen las obras para que se pueda conectarse, terminar el anillo allí por calle Lisandro de la Torre, que está a sus metros que falta para completar el anillo, para poder expandir allí en Carmen Luisa y los Andes, ese sector que también tiene ya previstas las obras que se van a continuar, que se están continuando, se van ahora allí en calle 75 que es la interbarrial y Lisandro de la Torre, van a ver el cruce que se está completando allí, que ellos van a beneficiar a Carmen Luisa y los Andes y después volver a las otras obras que quedan para completar el resto, la pequeña porción de Barrio América que lo hace en esta segunda etapa".

Y agrego, "A lo que se suma, lo que licitamos la semana pasada, terminamos la obra de Vicentina, que allí son más de 300 domicilios, donde los vecinos ya compraron el material para hacer la conexión domiciliaria, donde el municipio compró los hidrantes y las válvulas que se necesitaban, y ahora se licitó por más de 20 millones de pesos las obras de conexiones que estarían en condiciones de darles servicios también a esos otros 300 vecinos de Barrio Vicentina".

"Es un plan de obras histórico porque se pudo llegar a muchísimos vecinos, pero también sabemos de lo que falta. Y en esto la verificación que hoy tenemos clara, donde por un lado tenemos un proyecto ejecutivo para poder expandir las cloacas hacia el sector sur de la ciudad, que hoy no es posible, más allá de lo que se pudo expandir y que hoy ya está en funcionamiento, lo que es el sector sur, allí en Obligado, todo este nido que decía, Ombusal, Las Ranas, el sector que faltaba, Obligado, Villa Clelia, San Jerónimo del Rey, Itatí, Santa Rosa, Don Pepito, y el Distrito Industrial de Talleres, que ya está funcionando".

"Por fuera de eso, todavía no hay posibilidades de que los vecinos puedan tener hasta que no podamos tener construida las estaciones de bombeo que decía Hugo recién del centro sur de la ciudad. Que seguramente vamos a trabajar con las autoridades que vienen de Aguas Santafesinas, porque creemos que este plan de obras debe continuar porque bueno somos 15 los municipios que formamos parte y que somos parte de esta empresa pública donde el municipio de Reconquista es parte de esta empresa".

"El desafío es muy importante de poder continuar con este plan de expansión de servicios de agua potable y cloaca, porque la ciudad se sigue expandiendo, y son muchísimos los vecinos más que hoy viven en este sector sur de la ciudad que es para donde se está expandiendo nuestra localidad.Así que allí tenemos planteados estos desafíos. Lo importante es que tenemos proyectos específicos, que tenemos proyectos ejecutivos, siempre tenemos el plan de la casa que antes no lo teníamos, y es de otro sector que necesita de estas obras, y que seguro que esta obra que comenzó con el Gobierno Nacional, con el Organismo Nacional, y que comenzó la ejecución hacia el sector este de la ciudad, de poder tener nuestra planta de afluentes cloacales, una obra histórica para la ciudad de Reconquista seguro que va a estar dentro de las gestiones para que esta obra no se interrumpa, para que esta obra continúe, porque la inversión que ya se ha hecho es mucha y no puede quedar allí abandonada una obra que va a ser histórica".

"Más allá de los anuncios creemos que son obras que se comenzaron a hacer y que se deben terminar, como tantas otras obras que se comenzaron a hacer en nuestra ciudad y que estamos seguros que se tienen que terminar. En el día de mañana, y pasado, vamos a estar en Buenos Aires, ya recorriendo los organismos, donde tenemos obras en ejecución, donde vamos a hacer contacto con nuevas autoridades para ver la situación de cada uno de estas obras, y seguramente nos van a tener viajando todas estas semanas para poder darle continuidad con todas las autoridades nuevas que ingresen a las distintas dependencias del gobierno nacional, para que puedan tener de parte del municipio de Reconquista la contraparte de poder acompañar el proceso que venimos realizando en este plan de obras públicas históricas que lleva adelante la municipalidad de Reconquista".

"Son muchos los recursos que están siempre invertidos, muchísimos los vecinos beneficiados por estas obras públicas y seguro que allí vamos a poder encontrar el punto común con las nuevas autoridades del gobierno provincial, donde ya se expresaron que quieren darle continuidad a las obras que están en ejecución y con las nuevas autoridades también del gobierno nacional, donde también dentro de los anuncios tuvieron que se iban a terminar las obras que estaban comenzadas.

Tenemos muchas obras que no han empezado, que tenemos proyectos ejecutivos, tenemos licitaciones en marcha, procesos en marcha, y seguramente allí tendremos que ver cómo poder avanzar, porque son obras también de gran importancia para gran parte de nuestros ciudadanos", concluyó el intendente Vallejos.