Brilloni: “Hay una investigación en curso con hipótesis claras” por el crimen del colectivero

El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, habló del crimen del colectivero César Roldán, en la ciudad de Rosario, y además hizo un balance de los 10 meses que estuvo a la cabeza de la cartera de Seguridad.

Al aire de Cadena Oh!, Brilloni señaló: “Si uno revisa los casos anteriores, que hemos tenido, evidentemente hay una causa que llevó al perpetrador del homicidio a realizar el hecho. Hay secreto de sumario y hay confidencialidad a la que hay que ajustarnos, porque esto va a asegurar el éxito de la investigación”. Y agregó: “Nosotros estamos en plena investigación del caso, la investigación la lleva el Dr. Bianchini del Ministerio Público de la Acusación. Se están llevando muchas providencias investigativas tendientes a dar con el autor y su cómplice y encubridores y dar cuál es el motivo y la razón. Hay una investigación en curso y hay líneas de trabajo con hipótesis claras producto de los primeros indicios levantados en el lugar del hecho”.

“Este tipo de mensaje lo hemos tenido en el 90% de los homicidios que hemos tenido no solo en Rosario sino en el resto de la provincia. Porque cada vez que tenemos un hecho de esa naturaleza, evidentemente toda la sociedad debe sentirse agredida y atacada. Esto no es la excepción, más allá de cuáles fueron los motivos, las razones que llevaron a este hecho. Por eso es importante trabajar no solo en el control de las armas, en la represión de los hechos relacionados con el narcotráfico y el narcomenudeo. Necesitamos también discutir, en serio, la violencia que tenemos en la sociedad. Porque si vemos discutir un lugar en la fila en el banco, imagínate qué pasa en los barrios de conflictividad y vulnerabilidad”.

Fin del mandato como ministro

Consultado por el balance que hace como ministro, señaló: “Con la satisfacción de haber cumplido y con el sabor amargo que deja cada una de las muertes en la provincia. En estos meses hemos hecho muchas cosas gracias al apoyo de la policía y el servicio penitenciario que nos permitió armar una mesa de trabajo de inteligencia criminal con todas las fuerzas, incluso las nacionales. Me voy con la satisfacción de haber trabajado con mucha potencia y determinación a la hora de esclarecer los hechos delictivos”.

“Tuvimos que soportar mucho asedio por parte de la sociedad, asedio en el buen sentido de la palabra, que decían que todo esto era una zona liberada, que había internas de la policía. Y, sin embargo, terminó siendo la broma de un pibe, y que un estúpido se hizo eco de estas circunstancias”.

“Cuando ponemos sobre la balanza todo lo que hemos hecho en diez meses, de fortalecimiento institucional, de entrenamiento, de capacitación, de dotación de tecnología y logística. Como digo, el sabor amargo de las muertes que no pudimos evitar, seguramente lo llevaré conmigo”, se lamentó Brilloni.

“Los hechos han demostrado que la policía está subordinada a la autoridad democrática. Lo demuestran los hechos: la incautación de armas, de drogas, el esclarecimiento de los hechos ilícitos, las personas detenidas cometiendo delitos, un sinfín de actividades de acciones que hemos hecho no solo con la policía sino con el servicio penitenciario. Hoy vemos terminar el curso de capacitación de 536 suboficiales de policía, y lo único que recibí fue demostraciones de afecto. Sin ser de la fuerza he recibido apoyo, colaboración y una desinteresada acción por cumplir”, destacó el ministro de Seguridad.

