L-Gante reveló cómo siguen en contacto con Wanda Nara

L-Gante habló con Intrusos sobre cómo sigue su vínculo con Wanda Nara, la felicitó a través de la televisión por lo premios que ganó en Los Más Clickeados y el Martín Fierro de la Moda 2023.

“Ganó Wanda una de las ternas, ¿la felicitaste?”, le preguntó el cronista, a lo que el cantante dijo sincero: “Aún no, pero me alegra mucho y también me alegra que su hijo la haya representado y haya dicho unas lindas palabras. Los felicito”.

“¿Están en contacto?”, indagó el periodista y el músico contestó: “Sí, siempre, tenemos una relación muy tranquila. Me mantengo en contacto siempre con ella. Cuando viene me entero un poco más de las cosas, un par de mensajitos”.

Tras hablar de su vínculo con Wanda Nara, L-Gante fue consultado por el programa de América sobre Mauro Icardi y lanzó un mensaje filosísimo sobre el futbolista.

“Cuando no está Mauro hablan más, ¿eso querés decir?”, le preguntaron y fue entonces cuando el artista expresó: “No sé, nunca lo vi a él. No me preocupa lo que él piense de mí, el prejuicio lo tiene cualquiera”.

Fuente: Ciudad Magazine