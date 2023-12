"Chaco está gobernado por piqueteros", afirmó Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski

La causa que investiga la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski en Chaco continúa con los tres principales acusados, Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, detenidos.

"Yo me fui de mi provincia, pero voy a volver por el juicio porque no se terminó", comentó Gloria Romero, mamá de la joven de 28 años.

"Lamentablemente no se puede vivir más en Resistencia, está tomado por los piqueteros. El gobernador Capitanich permitió que los líderes piqueteros gobiernen, si no haces lo que ellos quieren te cortan las calles, te agreden...", expresó respecto al clan Sena y otros, grupos ligados políticamente al actual gobierno de Chaco.

"Ahora Tito López, otro lider piquetero, pide la liberación de Emerenciano Sena directamente. Hace tres semanas atrás encontraron al hijo de López con un arsenal de armas y drogas, es así. Ahora está amenazando al gobernador electo diciéndole que no va a terminar el mandato. Son así", expresó.

Ante la consulta si guarda alguna esperanza con el cambio de gobierno en la provincia, dado que ganó las elecciones Leandro Zdero de Juntos por el Cambio, la entrevistada remarcó que sólo le da seguridad de que "habrá justicia por Cecilia".

"Es casi imposible que los liberen, si lo hacen habrá una pueblada, se incendia el Chaco. Pero no sé si tendrán el coraje y la mano dura que se necesita para cortar dos generaciones de vagancia. Los líderes piqueteros gobiernan las provincias, los mismos que se van de vacaciones al exterior sin trabajar, mientras que uno no puede pagar la luz. Las amenazas son constantes, incluso contra los fiscales. A mí me dijeron que si volvía a la provincia me iban a matar", explicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Responsabilidad de la muerte de Cecilia

"La responsabilidad es de los tres. La que le propone el viaje que nunca existió, es Marcela Acuña. Estaban los tres en el lugar y momento de hecho en que mataron a mi hija. Si sale el ADN se cierra una etapa", apuntó respecto a la investigación en curso.

Además de los Sena, también se ha imputado a Gustavo Obregón y Fabiana Gonzáles, dirigentes cercanos a Acuña; así como a Gustavo Melgarejo, casero de los Sena junto a su pareja Graciela Reynoso; actualmente los siete sospechosos e imputados se encuentran detenidos y con pedido de prisión preventiva.

"La defensa de ellos es que no hay ADN, pero sí encontraron restos óseos, o sea mataron a alguien. Quemaron a un ser humano, no son inocentes. Yo no les tengo miedo, son unas lacras, no les tengo miedo, no me van a correr. Nuestro objetivo es perpetua para los siete implicados, quienes ayudaron para cubrirlos también", dijo por último.

Escuchar también audio completo: