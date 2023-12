La crítica situación previsional que deberá afrontar el gobierno de Milei

La transición de gobierno ya está en marcha y crecen las dudas sobre qué hará la nueva gestión en el Anses y las áreas que abarca. Una de las más sensibles es la previsional, dada la crítica situación que atraviesan los jubilados en todo el país.

"Hoy a diciembre, fin de ciclo, a cinco días de asumir el nuevo gobierno, la mayoría tiene una jubilación mínima dada por ley de movilidad jubilatoria de 105,712 pesos. Sólo para comer se necesitan 160 mil pesos, es decir, no pueden cubrir las comidas", explicó Eduardo Cóceres, abogado especialista en seguridad social.

"Este gobierno, sólo por este mes, los reforzó con un bono de 55 mil pesos. Al nuevo gobierno le queda ahora, en enero, ver cómo complementa y ver cómo saca el dinero para pagarle a los jubilados", expresó cuestionando al mandato de los Fernández y Massa.

"Además la movilidad recién se va a modificar en el mes de marzo, va a pasar enero y febrero de la misma manera, por eso habrá que ayudarlos de alguna forma. Mientras tanto, gente que no aportó durante toda su vida, se está jubilando sin aportes".

Luego de las idas y vueltas, se afirmó que Osvaldo Giordano, actual ministro de finanzas de Córdoba y hombre de Schiaretti, será quien esté al frente del Anses.

Al respecto, Cóceres remarcó que "el panorama que van a encontrar es terrible. Hay una cantidad indescifrable de trabajo no registrado, que corresponde a la pobreza, personas que no hacen aportes y que van envejeciendo y teniendo necesidades".

"De todas formas, me alegro que sea Giordano. Es un hombre de los números, de la seguridad social, nos deja la tranquilidad de que no será un títere. No irá directamente al régimen de AFJP, es un hombre de régimen de reparto, con una planificación y estudio. Pero esto es un desorden, no se va a poder arreglar de un día para otro", dijo por último.

