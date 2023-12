¿Qué pasa con el olor en Rosario? La hipótesis de un experto en meteorología climática

Los habitantes de Rosario y localidades cercanas denuncian que desde hace unos días se percibe un olor nauseabundo en las calles. Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico Climático, un experto en meteorología climática plantea una hipótesis sobre el posible origen del fenómeno.

En diálogo con Cadena Oh!, Jorge Giometti, hizo una hipótesis sobre lo que podría estar sucediendo. Según explicó, la diferencia de presión en la atmósfera podría favorecer la liberación de gases que están contenidos en las cloacas, y que se dispersan por el ambiente.

Giometti aclaró que no tiene equipos para medir gases, pero sí para medir material particulado, que son las partículas microscópicas que hay en el aire. Dijo que en estos días se registró un nivel elevado de material particulado, pero que no se puede atribuir a eso el olor, ya que no se puede medir in situ.

El ingeniero comentó que su centro es una asociación civil sin fines de lucro, que se ha encargado de medir el material particulado durante el incendio de las islas. Afirmó que los equipos para medir gases son muy costosos.

Escucha la entrevista completa acá.