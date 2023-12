Luli Fernández reveló su dura experiencia junto a Ricardo Piñeiro

Ricardo Piñeiro sufrió un ACV el domingo 26 de noviembre, y tras pasar tres días internado en el Hospital Fernández y en el Sanatorio Mater Dei falleció el miércoles 29 a los 68 años de edad, y ahora Luli Fernández abrió la polémica sobre su experiencia laboral con él.

En una entrevista con Mitre Live, Luli aseguró que el hecho de que el empresario haya muerto “no lava” sus acciones, y reveló sus sensaciones al enterarse de la triste noticia. “Mi primera experiencia fue en la agencia de Ricardo. La verdad que mi experiencia no fue buena”, señaló la modelo.

“Cuando yo no tengo algo bueno para decir de alguien, prefiero no decir nada. Y para mí, que alguien parta no te lava, o sea yo creo que cada uno vive desde sus experiencias con otro, y la mía no fue buena”, reiteró.

“Por supuesto que respeto y entiendo el dolor de cualquier persona. Aparte, que un tipo de sesenta y pico de años parta es tristísimo, pero yo no tenía relación con él. Yo tuve un problema en la empresa que comandaba él”, agregó la ex panelista de Socios del espectáculo.

Fuente: Ciudad Magazine