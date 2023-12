Miguel Weiss Ackerley: “Vamos a tener que hacer muchas acciones y muy costosas en poco tiempo”

Miguel Weiss Ackerley es el nuevo intendente de Santo Tomé. El dirigente del PRO, que ganó las elecciones en noviembre, habló de su mandato al frente del ejecutivo local, de lo que dejó la gestión de Daniela Qüesta y de algunos ejes de lo que quiere realizar.

En una entrevista con Cadena Oh!, el flamante intendente señaló: “Nosotros tenemos, a partir de este domingo, cuatro secretarías que van a estar ejecutando las acciones de gobierno. Tenemos la secretaría de Hacienda, la de Obras y Servicios Públicos, que resultó de la unión de dos secretarías; la de Obras Públicas y la de Servicios Públicos, la secretaría de Gobierno, y la que era anteriormente la de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, que la renombramos como: Desarrollo Humano, Social y Ambiental. Con esas cuatro secretarías es como vamos a organizar la gestión del Estado Municipal”.

Lo que deja la gestión de Qüesta

Consultado por el piso de la radio sobre lo que deja la gestión anterior, indicó: “Son 16 años del mismo equipo de gobierno, donde recibimos un Estado municipal deficiente en todo aspecto: en las calles de Santo Tomé, en la recolección de residuos, en el sistema de agua corriente, donde tenemos una ruptura de caños en algún punto de la ciudad y eso implica cerrar la gran llave de paso de la cisterna norte donde funcionaba el tanque central y desabastecer del servicio de agua a gran parte de la población. Tenemos una situación de atraso y de demanda de respuesta por parte del municipio por parte de la ciudadanía”.

Y agregó: “Los dos corralones municipales están carentes de las herramientas necesarias para trabajar, de camiones recolectores de residuos, de camiones de riego, de calles de tierra y otros elementos de trabajo.

“Nosotros vamos a hacer un parte informativo donde vamos a estar comunicando. También vamos a estar comunicando las nuevas redes sociales de Santo Tomé, porque cuando pedimos las contraseñas a las pocas horas desaparecieron. Eso lo vamos a tener que solucionar en las próximas horas”.

Tema hídrico

“En Santo Tomé el río está alto, el sistema de bombeo no está acorde a dar una solución. Los reservorios no están en óptimas condiciones, las defensas en sectores están bien en otros no. Las defensas que van desde el anfiteatro y el balneario Brigadier López no tienen mantenimiento hace 40 años”.

"Hoy a la tarde tenemos reuniones con autoridades provinciales, justamente atendiendo lo que puede darse en el corto plazo. Vamos a tener que hacer muchas acciones y muy costosas en poco tiempo”, subrayo el intendente.

Economía

"La frase de Milei ‘No hay plata’ es lo mismo que pasa en la provincia y en los distintos municipios. Y si hay un municipio que puede repetir la frase es Santo Tomé. El problema que tenemos nosotros es un problema de administración de recursos. Si aplicamos rigor sobre lo que son las prioridades, avanzamos“.

“Nosotros vamos a utilizar los recursos públicos de nuestra ciudad de manera eficiente, vamos a ir a una política de austeridad donde cada peso de cada santotomesino sea usado de la mejor forma posible. Sabemos las prioridades y vamos a levantar la ciudad. Con los tiempos que una situación como esta ameritan”.

Plan director

“En el corto plazo queremos la reforma, la reforma del plan director. Donde vamos a levantar las barreras del progreso de la ciudad. Donde todos los que quieran venir a invertir puedan hacerlo con igualdad de condiciones, con reglas claras”.

Escucha la entrevista completa.