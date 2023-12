Charlotte Caniggia fulminó a Tini Stoessel: "No me parece buena mujer"

Charlotte Caniggia lamentó la salida de Camila Homs del Bailando 2023 (América TV) en una nota para Intrusos (América TV), pero disparó contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul por la relación que tuvieron.

Este lunes, la modelo abandonó el reality de baile y explicó que es su elección priorizar el tiempo con sus hijos en este verano. Charlotte aseguró que le parecía una gran pérdida para el certamen: "Es una lástima, ella estaba haciendo un concurso re lindo. Me parece buena gente, la verdad".

Además, Caniggia apuntó contra Rodrigo por haber dejado a Camila y manifestó su repudio contra Stoessel: "De Paul se la perdió porque es alta mujer. Es una mujer divina y mejor que Tini me parece. Qué querés que te diga".

El cronista de Intrusos, Alejandro Guatti, le lanzó "no la querés a Tini" y Charlotte agregó contundente: "No la quiero a Tini por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco. No escucho su música, no me gusta ella por lo que todo el mundo sabe que le hizo a Cami Homs. No me parece buena mujer Tini".

Fuente: Ciudad Magazine