Chino Bonaveri se mostró conforme con su gestión al mando de la Liga Santafesina de Fútbol: "Establecimos un cambio de paradigma"

En las últimas horas, se confirmó que Leonidas Bonaveri dejó su cargo al mando de la Liga Santafesina de Fútbol. Su determinación quedó plasmada en una carta de despedida que llevó el nombre de "Salgo yo profe".

El orgullo por su gestión

En diálogo con Hugo Isaak, el Chino expresó su conformidad por los logros de su gestión: "Cumplimos con un montón de cosas que nos propusimos. Establecimos un cambio de paradigma en cosas que parecía imposible de lograr. Creamos un protocolo para frenar los insultos en la cancha y controlamos la agresión en las inferiores. Se suspendieron 175 partidos por agravios desde afuera de la cancha. Logramos que los familiares se sientan cómodos y se dediquen a verlos divertir y jugar. Fue una de las cosas más gratas que me llevo de mi gestión".

"La hemos saneado económicamente y la hemos acomodado administrativamente. En dos años hicimos muchas cosas. La Liga se posicionó a nivel de la sociedad muy bien. Anteriormente no había sponsor y ahora tenemos un montón, además contamos con una página web nueva y un formato de torneo muy atractivo" detalló.

El motivo de su salida

Bonaveri explicó en Cadena OH! que la entidad necesitaba un cambio de aire: "No creo que haya que perpetuarse en la dirigencia. No hay nada raro en esta decisión, sólo es un cambio de energía para que la Liga siga avanzando. Además, yo tengo mi negocio y debo dedicarme a sacarlo adelante, por lo que se necesita a una persona con mayor disponibilidad".

"Fueron dos años importantísimos y creo que todos tienen las capacidades para dirigir. En algún momento puedo volver si me necesitan, siempre estaré presente" aclaró.

Por último, manifestó sus sensaciones tras dirigir la Liga: "Representamos el deporte más pasional y popular de todo santa fe. El hecho de haber estado al mando estos dos años me llenó de orgullo".

Escucha la entrevista completa acá