Rebelión de autoridades en el departamento Vera

Aurelio Guillermo Andreu, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, había sido el ganador de las elecciones con el 61% de los votos (158) en la localidad de Golondrina, pero a la hora de la definición dentro de la comisión comunal, Abigaíl Iza (de su mismo partido) votó a favor de Diego Báez, el candidato del partido peronista Juntos Avancemos para que asuma la presidencia comunal.

En la reunión realizada el viernes de la que participaron Andreu, Abigail Iza y Diego Baez intempestivamente, Iza decidió no votar a quien acompañó en la lista como segunda, sino que dijo que mudaría su voto en favor del opositor Baez. De esta manera, con dos votos a favor -el propio y el de Iza-, Baez quedaba en condiciones de prevalecer sobre Andreu, que solo cosechó su voto.

Ante ese panorama de defección de su propia correligionaria, Andreu expuso su disconformidad y visiblemente contrariado por lo que consideró una traición, se rehusó a firmar el acta oficial y radicó un exposición civil en la sede policial local.

A media mañana, expuso lo ocurrido en el local comunal y dijo que demostró su disconformidad no firmando el acta, ya que de acuerdo a su opinión no se respetó la voluntad del pueblo. También asentó que intentó expresar su postura en el acta en cuestión, pero ello no le fue permitido.

Con relación a lo sucedido, solicitó la intervención de la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincial para normalizar lo que calificó como “situación institucional subvertida”.

Lo mismo sucedió en Cañada Ombú, donde el peronista Armando Quintana, candidato de Juntos Avancemos, había resultado reelecto con el 50% de los votos (195), ganándole por una diferencia del 2% al candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, Diego Emanuel Speranza, quien obtuvo el 48% de votos (185).

Pero al final, en la definición dentro de la comuna, su compañera peronista Natalia Ibáñez terminó votando a favor del opositor Speranza para que asuma la presidencia.

En este marco, trascendió que desde la provincia tienen la decisión tomada de intervenir la Comuna de Golondrina en razón de no haber sido respetada la decisión popular. Asimismo, se impulsarían las investigaciones correspondientes sobre Abigail Iza para determinar “por qué cambió su voluntad de manera intempestiva”.