Victor Bugge, jefe de fotografía del Gobierno nacional: "Milei tuvo un trato de absoluto respeto"

Victor Bugge es el jefe de fotografía del Gobierno nacional hace 40 años. Es el responsable de retratar cada evento oficial o momento que los mandatarios le han pedido a lo largo de muchos años. En esta oportunidad, también estuvo presente en la asunción de Javier Milei.

"Encontré una persona con mucha armonía el día de la asunción, muy compenetrado en la actividad ceremonial. Muy emocionado en la Catedral, se dio un estrecho abrazo con el arzobispo de Buenos Aires, una fuerte emoción con el rabino también", comentó respecto al acto del pasado domingo.

"Hasta ahora tengo hermosas fotos, por suerte. Se destacó la del león, él mismo lo hizo. Después tengo detalles muy parecidos a los que vengo haciendo hace 45 años acá adentro. Son estos primeros días que uno entra en contacto de manera paulatina, hay que estar atentos", remarcó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Yo decidí esperarlo en la Casa de Gobierno, ahí le saqué la primera foto. La más emblemática es la que está con el león, que no fue una foto fácil, lo hice con el lente más difícil de la fotografía, con el límite de la tolerancia focal. A él le gustó, la subió inmediatamente".

Respecto a su labor, explicó que debe "estar atento a la actividad, como todos los que trabajamos alrededor del Presidente. Nosotros estamos acostumbrados a todos los protocolos. El trato del presidente fue de absoluto respeto a la profesión de cada uno de nosotros. Si me solicita para alguna de las giras, iría. Sería un honor para mí. Yo trato de no molestar a los presidentes o presidentas, estoy atento siempre, no es mi estilo hablar. Eso tiene que ver con el profesionalismo de cada uno".

