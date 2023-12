Panorama Leproso: Pablo Pérez se irá del club y la dirigencia intentará resolver una deuda con Velázquez

Se arma Newell's en la versión 2024. En las últimas horas, hubo varias novedades con respecto a algunas bajas del equipo para la próxima temporada, entre ellas la de Pablo Pérez.

Si bien el mediocampista había declarado su intención de continuar en el club e, incluso, no ponía trabas en el contrato, en los próximos días deberá hacer sus valijas para retirarse de Rosario. Resulta que el nuevo entrenador, Mauricio Larriera, no dio el visto bueno debido a que pretende a otros futbolistas en esa posición. Por tal motivo, la dirigencia no renovó su vínculo que vence el próximo 31 de diciembre.

¿Qué pasa con Gustavo Velázquez?

En las últimas horas, el defensor paraguayo confirmó en un medio de su país que la Lepra mantiene una deuda por la compra de su pase. La intención del jugador es continuar en la institución, por lo que se reunirá con la dirigencia a través de su representante e intentarán llegar a un acuerdo. Su contrato vence en diciembre de 2025 y por parte de los dirigentes son optimistas en que resolverán el asunto en el corto plazo.

La continuidad de Vangioni

El contrato de Leonel Vangioni vence el próximo 31 de diciembre. A diferencia de Pablo Pérez, Larriera aprobó su continuidad. Así pues, la Comisión Directiva le ofrecería renovar su vínculo hasta diciembre de 2024.