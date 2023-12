¡Confirmado! Se separaron Sabrina Rojas y Tucu López

Luego de haber apostado nuevamente al amor tras una breve crisis que mantuvo con Tucu López, Sabrina Rojas sorprendió al abrir su corazón y revelar que el noviazgo atraviesa un nuevo impasse.

“Con el Tucu estamos distanciados hace un tiempo. Definitivo nunca es nada, ojalá que no, pero por lo pronto estamos separados”, se sinceró Sabrina en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Ojalá la vida nos reencuentre. El amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”, agregó la actriz y modelo, dejando en claro los motivos que pusieron en jaque su historia de amor con el joven nuevamente.

Por otro lado, la entrevistada se refirió a su decisión de hacer temporada en Carlos Paz junto a Pedro Alfonso y Paula Chaves con la obra Misterio en la cabaña: “No me puedo perder la experiencia de hacer este clásico en Carlos Paz y trabajar con Paula y Pedro que son lo más”, aseguró. Y cerró: “Me animo y lo hago igual. Si Paula no hubiese estado en el elenco, tal vez hubiese dicho que no, pero está mi amiga, sus hijos son amigos de mis hijos, y me siento muy contenta por ellos. Les voy a copar la casa”.

Qué había dicho Tucu López sobre su deseo de agrandar la familia

Lejos de la fuerte crisis que atravesó con Sabrina Rojas -que hizo tambalear su noviazgo por varias semanas- Tucu López había hablado de sus deseos de agrandar la familia.

“Tengo ganas de tener un hijo. La veo a Sabri cómo es cómo mamá y no deja de asombrarme, ella es impecable”, había reconocido Tucu, en octubre pasado, en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Las cosas que hace por esos niños, muchas veces hace malabares, se desvive por ellos. ¿Cómo no voy a tener ganas de tener un hijo con ella?”, agregó, dejando en claro la admiración que siente por su novia.

“Es algo demasiado importante como para dilucidar en una charla de entrevista, pero las ganas mías están intactas”, cerró, dejando la puerta abierta a tener su primer hijo junto a la actriz, que ya es madre de Esperanza y Fausto, frutos de su relación anterior con Luciano Castro.

