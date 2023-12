Eugenio Marcolín: "Esperemos que sea la señal para que Colón vuelva a Primera"

Ayer se llevaron adelante las elecciones en Colón en el Gimnasio Roque Otrino. Víctor Godano, candidato de la lista Compromiso Sabalero, fue el más votado y será el nuevo presidente por los próximos dos años.

En total, fueron 6.300 los socios que se acercaron a la sede y emitieron su derecho al sufragio. Más allá de la lluvia que azotó a la ciudad a lo largo de toda la jornada, los hinchas rojinegros marcaron una cifra récord en el club.

Este lunes al mediodía, Eugenio Marcolín, integrante de la lista ganadora, expresó su entusiasmo en una entrevista con Hugo Isaak: "Estoy muy contento. Esperemos que la victoria de Godano sea la señal para que Colón vuelva a primera y sea el gran equipo del interior del país".

"Me sentí obligado moralmente a participar. Estoy bien mental y físicamente, así que por eso me dispuse a participar. Me sentí en condiciones de seguir, aparte es un cargo lindo con muchas responsabilidades" aclaró sobre su decisión de estar en la nueva Comisión Directiva.

La crónica de un descenso anunciado

Consultado sobre las causas de la caída deportiva de Colón, Marcolín aseveró: "Fue la crónica de un descenso anunciado. En dos años pasamos de ganar un campeonato y ahora estamos acá. Le dije eso a los chicos cuando perdimos los últimos dos partidos de la Liga Profesional. Ahí se me vino el ánimo abajo".

"Ahora hay que seguir adelante y esperemos que la gente apoye. Hay gente que ya se hizo socio de nuevo. Hay muchos que están muy entusiasmados con Godano" cerró el ex presidente.

Escucha la entrevista completa acá