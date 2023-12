Se robaron un auto de en frente de un club de Villa Gobernador Gálvez

Un Renault 11 blanco fue robado en cuestión de segundos frente al club Talleres de Villa Gobernador Gálvez, el pasado sábado por la tarde. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que muestra cómo un ladrón se acerca al auto, lo abre y se lo lleva sin dificultad.

“Somos socios del club y venimos todos los días a la pileta. El sábado llegamos a las 13.15. A las 16.30, mi hija me pidió que la lleve a la casa. Cuando salí, el auto no estaba. Fue un shock, entré en duda, porque no estaba el auto. Fui a la comisaría 29ª, hice la denuncia y buscamos las cámaras para ver cómo había sido, porque el auto estaba cerrado”, comentó la víctima en El Tres de Rosario.

Siguiendo con su relato agregó: “siempre hay trapitos, que no son del club”. “Les pregunté si habían visto algo, me dijeron que nada y que no le había puesto el traba volante. O sea, saben quién viene todos los días. Acá, nos conocemos entre todos”.

“Fue angustiante, frustrante. Cuesta un montón. Es un sacrificio de familia y se lo llevan tan fácil. Dieron la vuelta en U y se fueron para Rosario”, concluyó.

Finalmente, la mujer dejó su teléfono (3413435162) en caso de que alguien pueda aportar información sobre el Renault 11 robado.