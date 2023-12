Jorge D'Alessandro: la importancia de los mediocampistas para la conquista en Qatar y las críticas al fútbol argentino

Jorge D'Alessandro es un ex futbolista profesional argentino y actual comentarista deportivo de El Chiringuito de Jugones, un programa del fútbol español. El año pasado se hizo viral tras utilizar una metáforas sobre la Ferrari para aludir a la velocidad de los mediocampistas que se coronaron campeones del mundo en Qatar 2022.

En diálogo con Hugo Isaak, el ex arquero de 74 años subrayó que los jugadores de la mitad de la cancha fueron el punto clave para la conquista del Mundial, incluso más influyentes que el propio Lionel Messi: "Fueron los Ferrari del mediocampo los que lo hicieron grandes a Messi. Sin los Ferrari, Messi no es campeón del mundo. Gracias al nivel de estos mediocampistas, con un futbolista un poquito inferior a Messi podríamos haber sido campeones del mundo igualmente".

"Creo que podemos hablar de un antes y un después. El mundo del fútbol estaba adormecido y hemos recuperado estatus y nivel. Por supuesto, le hicieron justicia a Lionel Messi, quien pudo cerrar el círculo" comentó en Cadena OH!

El letargo del fútbol local

En otro tramo de la charla con "Todo al Mediodía", D'Alessandro apuntó contra el nivel del fútbol argentino: "El fútbol argentino está viejo. Tenemos que cambiar. Les pido que compren los videos del Girona que está puntero con España jugando a un gran nivel y lo está haciendo con el presupuesto más bajo. Esto demuestra que el doble turno es para ir a laburar. Hay que correr y sudar".

"Hay que darle otra dinámica como tienen los grandes equipos del mundo. Hay que pegar un gran giro desde la perspectiva del trabajo. Antes no ganábamos porque la mitad de la cancha eran todos malos. Se necesita otra dinámica en la actualidad" enfatizó en la necesidad de que en nuestro país se trabaje con otra mecánica.

El futuro de Lionel Messi

Todos los fanáticos de la Selección Argentina están a la expectativa sobre lo que decida el astro rosarino para su futuro. En referencia a la posibilidad de que continúe defendiendo los colores Albicelestes, el panelista señaló: "Tiene que tener esfuerzo y voluntad. Esfuerzo significa gimnasio, prevención de lesiones, mantención del ritmo cardíaco y por supuesto la voluntad de querer. Sin dudas, debe cuidarse. Su cuerpo debe mantenerse inmaculado si quiere seguir en la cúspide".

"Es un chico que hace muy bien los deberes. Yo no lo descarto para el próximo mundial. A lo mejor puede estar para un ratito. Lo que puede hacer es no jugar los 90 y descansar un rato como lo estamos viendo ahora" sostuvo Óscar Regenhardt, ex jugador de Unión, en medio de la entrevista con Isaak.

La revolución del Girona en España

El fútbol español está convulsionado con el excelso nivel que despliega Girona todos los fines de semana. Al respecto, D'Alessandro manifestó: "Está rompiendo esquemas. Es como el Zubeldía de Estudiantes. Esto es la táctica al servicio del talento. No tiene tanto talento pero el componente táctico hace que pase de ser un equipo mediocre a ser imbatible, una máquina perfecta de jugar el fútbol".

"Es un equipo directo con un trabajo táctica tremendo. Además, su condición física es extraordinaria" cerró Regenhardt.

Escucha la entrevista completa acá