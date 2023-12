Victoria Vannuci se reencontró con sus hijos tras un fuerte conflicto con Matías Garfunkel

Victoria Vanucci vivió los días más tristes de su vida cuando su expareja, Matías Garfunkel, se llevó a sus hijos sin permiso.

En medio de su conflictivo divorcio, él la habría amenazado con quitarle la tenencia e instalarse con ambos en Israel, lejos de ella; actualmente, la exmodelo está radicada en Estados Unidos.

Finalmente, Victoria se reencontró con sus hijos. En primer lugar, compartió una dulce foto familiar junto a ellos cerca del árbol de Navidad. “Gracias a todos por el soporte, por la ayuda. Estoy emocionada y agradecida. Gracias a todas las madres y no madres que se han comunicado para ayudar o para sostenerme en este momento tan duro. Gracias a la prensa argentina que tanto tengo para agradecer, en momentos desesperantes me han ayudado a recuperar a mis niños. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”, expresó, emocionada.

Acto seguido, compartió un clip en el que se la ve llorando, a corazón abierto, y en el que les agradece a las mujeres, especialmente, por su apoyo. “Gracias Argentina, gracias mamás, gracias mujeres, gracias desde lo más profundo de mi corazón”, expresó.

“Nunca me imaginé un desenlace así, nunca lo pensé ni pensé que iba a vivir esta experiencia, de estar sin poder contactarme con mis hijos. Gracias a Adrián Palleres, Rodrigo Lussich, Ángel de Brito, Infobae, TN y Clarín que realmente me ayudaron. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón, a todos los centros de mujeres que me llamaron también gracias”, expresó nombrando a Karina Mazzocco, Pamela David y Ana Rosenfeld.

Fuente: Ciudad Magazine