Vin Diesel fue demandado por abuso sexual durante el rodaje de Rápidos y Furiosos

El actor Vin Diesel fue demandado por una exasistente de atacarla sexualmente en 2010. Según los documentos legales consignados este jueves en un tribunal de Los Ángeles, la estrella cometió el abuso sexual durante el rodaje de "Fast Five", la quinta película de Rápidos y Furiosos.

Asta Jonasson fue contratada en 2010 por One Race, la productora de Diesel, para trabajar como asistente del actor, afirma la demanda. "Su primera tarea era inmediatamente viajar para trabajar en el lugar donde se filmaba 'Fast Five'", agrega el texto que detalla las responsabilidades de la entonces asistente "incluyendo mantener cercana proximidad física a Vin Diesel durante fiestas cuando su novia de larga data no estaba presente lo que podría darle una coartada si era fotografiado con otra mujer".

El texto que obtuvo AFP afirma que luego de una noche en la cual Diesel "estaba entreteniendo a varias mujeres en la Suite Empire de su hotel de lujo", le pidieron a Jonasson retirar al actor del lugar, pero una vez a solas con ella en el cuarto "la atacó sexualmente".

Los detalles de la demanda de abuso sexual contra Vin Diesel

Jonasson acusó al actor de tocarla y besarla por la fuerza, además de masturbarse frente a ella en un hotel en Atlanta. La exasistente afirma que rechazó todos los intentos del actor, física y verbalmente, negativas que Diesel "ignoró". La demanda destaca la corpulencia de Diesel, además de su poder como empleador como factores que facilitaron el supuesto ataque.

La mujer asegura que al día siguiente, Samantha Vincent, hermana del actor, la llamó en calidad de presidenta de One Race para despedirla. "En vez de tomar acciones para protegerla de nuevos ataques sexuales o castigar a Vin Diesel por sus acciones, Vincent terminó su contrato".

Jonasson, quien también demanda a Vincent y a la productora, afirma en el documento que sólo salió a la luz pública ahora motivada por el movimiento MeToo, que llevó a la cárcel al todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, y desveló una tradición de abusos contra las mujeres en la industria del entretenimiento. Acusados además de causarle daños emocionales y atentar contra sus derechos laborales, Jonasson busca con la demanda contra el actor, su hermana y su compañía una compensación económica no especificada.

Fuente: Ambito