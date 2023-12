Los carniceros bajan los precios por la poca demanda y el pollo gana terreno

Cristian García, vicepresidente de la Sociedad de Carniceros de Rosario, habló de la baja en el precio de la carne. A su parecer, esta se debe a una disminución en la demanda. Además, en la antesala de la fiesta de año nuevo, hizo un cálculo de cuánto saldría hacer un asado.

Al aire de Cadena Oh!, García señaló: “El tema es simple: ante la poca demanda en los comercios, se está produciendo una baja en el mercado. Con la poca venta que hubo estas navidades, los carniceros han bajado los precios, para poder vender un poco más”.

Por otro lado, informó: “Hoy ha aumentado un poco el consumo de pollo, por la baja de precio que tiene comparado con el cerdo y la carne. El cerdo, en estos últimos días, tuvo un aumento del 40% y está casi equiparado con la carne. Entonces la gente come un poco más de pollo que es más económico”.

Aumento de precios

“El impacto fue importante, hoy por hoy, ningún negocio puede no aumentar los precios de las mercaderías cuando aumentan los servicios. El problema está en qué hacer cuando aumentan los servicios y tu producto no. Hoy ningún comerciante puede soportar el aumento de tarifas de luz, de alquiler si no aumenta su producto. Este año o el año pasado la carne estaba retraída y no aumentaba, pero te aumenta la luz, los alquileres, todos los impuestos”.

Precio de cara a las fiestas

“La gente compra de acuerdo a su bolsillo. Viene y te dice: ‘dame cinco mil pesos de bifes’, ‘dame cinco bifes’. Hoy el lujo es comprar chorizo y morcilla. El kilo de un chorizo está cerca de 900 pesos el kilo”.

“Un asado para una familia de cuatro personas, estamos hablando de por lo menos 3500 pesos por persona con costilla, vacío, chorizo y morcilla”.

Escucha la nota acá.