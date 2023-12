Se agarraron Moria y Pampita: la fuerte peleas de divas en el Bailando

Lo que parecía ser una gala más en Bailando 2023, terminó con una de las peleas más fuertes en lo que va del programa que conduce Marcelo Tinelli por América, luego de que Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain terminaran a los gritos al aire.

Así fue el tremendo momento de las juradas, a pura tensión en vivo:

Moria: -Bueno, gente. Como esto es un reality, me parece injusto lo que dice Carolina Ardohain porque dice ‘lo que a mí me gusta, le pongo nota buena; y lo que a ellos les gusta, le regalan 10′.

Pampita: -Pero, a veces, la gente se cae y les regalan un 10. ¡Dale!

M: -¿Por qué ‘les regalan’? Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira Nara.

P: -¿A quién?

M: -No me acuerdo a quién le pusiste un 10 que no tenía nada que ver.

P: -No. Yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje.

M: -Bueno, no seas jurado de jurados. No seas buchona.

P: -No soy buchona, pongo lo que se me antoja.

M: -Entonces, no digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta.

P: -Ay, qué sensible que está Moria hoy. Me banco todos los días que les regales 10 a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz.

Moria Casán: “Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”.

M: -Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula.

P: -Pero, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas!

M: -¿Qué? Y conmigo tampoco. Yo te estoy diciendo que no seas buchona.

P: -A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie. ¿Por qué no te hacés cargo? ¿Qué es lo que te duele?

M: -Respetá a la gente mayor, ¡ridícula!

fuente: Ciudad Magazine