Llegó el día esperado para Colón: hoy se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina sobre el descenso

¡Llegó el día! Hoy se conocerá el fallo del Tribunal de Disciplina que determinará el futuro del Club Atlético Colón. Las expectativas en el Mundo Sabalero son altas, aunque desde Buenos Aires no son tan optimistas.

Ayer el presidente de la institución, José Vignatti, se reunió en dos ocasiones con el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Al finalizar las comitivas, el dirigente saliente del Rojinegro mantuvo la ilusión de que la resolución será positiva para el conjunto santafesino.

Leer más Confirmado: Iván Delfino será el nuevo entrenador de Colón

El fallo debió conocerse el jueves pasado, cuando el actual mandatario de Colón viajó con Patricio Fleming hacia Buenos Aires. Sin embargo, aquel día el propio Chiqui los llamó para postergar la reunión debido a que tenía cuestiones pendientes a resolver en la entidad madre del deporte a nivel nacional. Finalmente, hoy será el gran día que deparará el porvenir Sabalero. ¿Se quedará en Primera División o se confirmará su descenso a la Primera Nacional?

Reclamo de Colón

El pasado martes 5 de diciembre, Ariel Rek, abogado especialista en derecho deportivo, hizo una presentación oficial por Mesa de Entradas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para eliminar el segundo descenso a la Primera División.

La justificación fue que la pérdida de categoría no correspondió porque se modificó el reglamento durante el transcurso del torneo, por lo que no puede ser admitido. Además, esgrimió que la modificación fue adoptada por Asamblea Ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo.

Leer más Colón: la dirigencia avanzó por un arquero que tuvo una gran temporada en la Primera Nacional

“A mediados de 2023 se decidió por Asamblea de AFA la modificación del art.90 del Estatuto y por ende de los descensos de categoría, eliminando uno de los descensos. Esto se produjo con la temporada ya en curso. (...) Así, una modificación del reglamento con la competencia ya en curso y los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior no puede ser válidamente admitido. Además de violar el principio de irretroactividad de la ley, la modificación reglamentaria fue adoptada por asamblea ordinaria y no por el órgano competente que es el Comité Ejecutivo (Art.37 inc. H, j y r del Estatuto)" detalló el descargo del apoderado Sabalero.