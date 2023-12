Sunchales sufrió un fuerte temporal con vientos de 105 km/h

Una tormenta con vientos huracanados con ráfagas que superaron los 100 km/h afectó las primeras horas de la noche de este jueves en varias localidades del noroeste del departamento Castellanos y también en el Este cordobés, provocando numerosos daños.

En Sunchales, los primeros reportes del municipio detallaron la caída de por lo menos un centenar de árboles, así como líneas de electricidad y tendidos de empresas de servicios. Además, en 20 minutos cayeron 50 mm. de lluvia, lo que colapsó los desagües y provocó anegamientos en algunas viviendas, aunque no se informó sobre personas evacuadas.

Eusebia fue otra de las localidades muy afectadas, y lo mismo pasó con la ciudad de Freyre, en el Este cordobés, donde también los reportes indican que se registraron fuertes vientos.

La tormenta se desató minutos después de las 20. A la medianoche, la Municipalidad sunchalense difundió un audio en el que se insta a la población a mantener la calma, no salir a la calle si no es estrictamente por alguna emergencia, y a estar atentos ante la posibilidad de que el fenómeno pueda repetirse en horas de la madrugada, dado que el seguimiento satelital indica que una gran masa de tormentas se acerca a la región desde el Oeste.

Incluso a las 11 de la noche de este jueves, también desde la Estación Meteorológica Rafaela se difundió un alerta ante el posible ingreso de vientos fuertes que podrían tocar la ciudad o localidades muy cercanas.

Comunicado oficial de la Municipalidad de Sunchales

En la Junta de Protección Civil, nos encontramos trabajando para abordar la emergencia que estamos enfrentando. Estamos todos comprometidos en esta labor, colaborando estrechamente con bomberos, policía y recibiendo apoyo de numerosas empresas y personas con miras a restablecer los servicios afectados tan pronto como sea posible.

Es relevante resaltar que hay un gran número de personas trabajando en las calles para resolver los problemas que se han presentado. La Empresa Provincial de la Energía (EPE) está dedicando esfuerzos significativos para restablecer las líneas eléctricas y, gradualmente, estamos logrando avances en este sentido.

Entendemos que la colaboración de la comunidad es esencial y pedimos comprensión ante las posibles dificultades que puedan surgir durante este proceso.

Es muy importante que mantengan la calma, no salgan de sus casas si no es necesario y no se expongan a situaciones de peligro.

Agradecemos la colaboración de todos y solicitamos paciencia mientras trabajamos para restablecer todos los servicios afectados. ¡Gracias por su comprensión y apoyo!