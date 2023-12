Lucas Benvenuto dio una entrevista y reveló si llegaría a un acuerdo con Jey Mammon

La polémica denuncia que Lucas Benvenuto había hecho por abuso sexual contra Jey Mammon quedó prescripta en la Justicia. Ahora, el joven patinador asistió al programa de Yuyito González, Empezar el Día (de lunes a viernes de 10 a 12 por Ciudad Magazine), y sorprendió con algunas revelaciones.

“Me entero de estas cosas por la cantidad de personas que me escriben para mandarme las noticias y decirme que iban a prender fuego el teatro. Yo tuve que frenar un montón de cosas de este lado”, comenzó Lucas sobre el estreno en el teatro Zorba de Carlos Paz, en Córdoba.

Entonces, Benvenuto explicó su inesperado favor hacia Jey Mammon: “El escrache podría haber sido peor, tuve que frenarlo porque no es la idea. Hay mucha gente que está enojada. O, mejor dicho, que está sufriendo, y no está bueno lo que están haciendo”.

De todas formas, descartó conciliar con el artista en una entrevista íntima con Yuyito González: “Yo no tengo que hablar con él. Hace unos meses atrás dije que todo esto, en su momento, se hubiera resuelto con unas disculpas, pero nunca llegó ese perdón. Lo único que llegó es violencia hacia mí”.

“Es súper duro y no está bueno que se ponga en lugar de víctima a los abusadores. Yo entiendo que necesitan trabajar, pero no así, no a este costo. No está bien. Porque de este lado casi me mato dos veces, mientras algunas personas juegan a la vuelta emotiva de…”, cerró en Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Yo entiendo que todos necesitan trabajar, ¿pero a qué precio? Hay fotos, videos, una denuncia y una prescripción. Pero prescripción no es sinónimo de inocencia. Yo no estoy enojado, estoy dolido porque a diferencia de otros sobrevivientes, yo tengo que ver a mi abusador todo el tiempo en la tele, la radio, los portales, en el teatro… Es muy difícil”, afirmó ante una Yuyito González permanentemente al borde del llanto.

Entonces, Lucas Benvenuto apuntó contra la prensa y fue categórico contra Jey Mammon: “A él se le pone ‘el emotivo regreso’ y a mí como ‘el enojo de Lucas’. Por favor, dejen decir que estoy enojado. A mí esta persona me violó a los 14 años. Lo mínimo que podría estar es enojado, ¿verdad? Creo que merezco sentir algo por lo mal que me hicieron. Estoy dolido porque me lastimaron”.

Fuente: Ciudad Magazine