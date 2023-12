Furia dijo estar harta de hacer un Gran Hermano “Pakapaka”

Juliana “Furia” Scaglione sigue generando momentos entre desesperantes y desopilantes en Gran Hermano 2023 y, tras la búsqueda de un pote de helado que le robaron sus detractores a lo largo y ancho de la casa, ahora se sinceró con Florencia sobre su rol en el reality.

En este caso, la participante consideró que lo que está ocurriendo en este nuevo Gran Hermano es “una cosa de chicos que sale en Discovery Kids”. Ante una corrección de Flor, se retractó por algo más local: “Sale en Pakapaka este Gran Hermano”, dijo.

"Yo no vine a hacer un programa de niños. Yo quería prostituirme, tirarme en el agua, tener sexo y todo al revés”

“Lo están viendo los nenes de 12 años. Yo recién dije ‘Renuncio’. Yo no vine a hacer un programa de niños. Yo quería prostituirme, tirarme en el agua, tener sexo y todo al revés”, señaló la doble de riesgo y entrenadora.

“Acá lo único que tengo que hacer es cantar canciones y aplaudir con mis compañeros. Tipo me siento en rehabilitación, bol…”, agregó. “Sin alcohol, sin sexo… ‘Sin TV y sin cerveza, Homero pierde la cabeza’”, recitó, en referencia a un especial de Halloween de Los Simpson basado en el film El resplandor.

A continuación, Furia miró hacia una cámara camuflada en un vidrio espejado y reclamó: “Producción, por favor… ¿Qué es esta creación? Chula se quería ir porque no aguantaba este aniñado”, agregó.

Además, Furia le aconsejó a Florencia no dejar trascender datos sobre su personalidad o gustos. “No tenés que dejar saber nada porque lo usan en tu contra. De mí sabían que me gusta el helado y ya ves: me atacaron ahí”, cerró.

