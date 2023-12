De Santa Fe a Mozambique: el cura que lleva la palabra de Dios y el trabajo de la tierra

El sacerdote franciscano Jorge Bender contó sobre su experiencia como misionero en Mozambique, un país subsahariano donde desarrolla un proyecto agropecuario y educativo. Además, habló de su relación con el papa Francisco, a quien conoció en su época de estudiante.

En una entrevista con Cadena Oh!, el sacerdote santafesino Jorge Bender relató su labor como misionero en Mozambique, donde vive desde hace cuatro años en la aldea de Jécua, frente al mar Índico. Allí, comparte con el pueblo local su experiencia franciscana y su trabajo como agricultor.

“Es un lugar un poco montañoso, no es tan llano. Son montañas bajas, no muy grandes. Yo estoy en un valle. Muy bonito el lugar. Estuvimos nueve meses sin lluvia, pero gracias a Dios llovió dos o tres días. Estamos recuperando la humedad y es importante. En esta época la gente siembra el maíz para la comida del año, si no puede cosechar va a pasar una época muy difícil porque depende de eso”, contó Bender.

El sacerdote explicó que su primer período en Mozambique fue del 2006 al 2011, cuando estuvo en la capital, Maputo. Luego regresó a la Argentina, pero volvió al país africano en 2019, porque se enamoró de su gente y de sus necesidades. “Así que la creatividad se potencia”, afirmó.

Adaptación a Mozambique

Bender reveló cuál fue su secreto para una óptima adaptación a una cultura tan distinta. “Fundamentalmente, se da un diálogo cultural, es un encuentro muy rico. Los franciscanos son muy apreciados en este lugar, hace 125 años que están trabajando en la tierra mozambiqueña. Ya son una institución, cuando llega un nuevo misionero, un nuevo hermano nos reciben con mucho cariño”.

Y agregó: “Por otro lado, también hay un clima de profundo respeto. Hay que entrar en puntitas de pie en una realidad tan distinta como la de Mozambique, son culturas tan diversas, son otras historias. Por lo tanto, con mucho respeto. En el encuentro se da un enriquecimiento mutuo”.

Relación con el Papa Francisco

Bender también habló de su relación con el papa Francisco, a quien conoció cuando estudiaba Filosofía y Teología en el colegio máximo de los jesuitas en San Miguel, donde Bergoglio era rector. “En ese sentido lo conocí de una manera muy directa”, recordó.

“Después no tuve la oportunidad de verlo más, desde que había sido nombrado Papa no tuve la oportunidad de viajar a Roma. Ya estando acá le escribí para contarle lo que estábamos haciendo, porque él aprecia estas presencias bien concretas en lugares necesitados. Y bueno, él respondió de puño y letra como lo hace siempre. Después tuve la oportunidad de ir a Roma y tuve la oportunidad de contarle cosas y mostrarle fotos”, narró Bender.

