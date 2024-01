Unión negocia con Capiatá para levantar la inhibición

A mediados de noviembre de 2023, la FIFA inhibió a Unión por la deuda que mantuvo con Deportivo Capiatá por el pase de Junior Marabel. El monto total es de 500.000 dólares y el Tatengue presentó un plan de pagos para cancelarlo.

Sin embargo, el conjunto paraguayo pretende el pago total y no en cuotas como ofreció la dirigencia comandada por Luis Spahn. La principal dificultad para los santafesinos fue conseguir la autorización del Banco Central de la República Argentina para pagar a precio dólar oficial, situación que demoró el giro del dinero y eso truncó la liquidación de esos compromisos.

Por culpa de la negativa de los paraguayos, Unión continúa inhibido. Incluso, Oscar Barreto, el presidente de Capiatá, señaló que hasta pueden pedir una deducción de puntos para el Tatengue.

Desde la dirigencia Rojiblanca se muestran confiados en que solucionarán este conflicto. En los próximos días, deben cobrar varios miles de dólares por la venta de sus futbolistas, por lo que ahí estaría la llave para destrabar la situación.

Por lo pronto, Unión sigue en búsqueda de varios futbolistas para incrementar la jerarquía de su plantel. No obstante, hasta que no resuelva la deuda con los paraguayos no podrá utilizar a ninguna de estas incorporaciones.