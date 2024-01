Vuelve "la Su" a la televisión argentina

Susana Giménez se encuentra realizando una nueva temporada de "Piel de Judas" en Uruguay, que significará la última vez que la diva se suba a los escenarios.

Sin embargo, continuará estando en la pantalla chica.

La actriz actualmente se encuentra radicada en el país vecino, aunque aseguró en Socios del espectáculo (El Trece) que "vuelvo en el invierno a Argentina".

"¿Volvés a la tele?", le consultó el cronista, por lo que la conductora contó: "Sí, ya está confirmado. Voy a hacer mi programa".

Tal y como había dicho meses atrás en LAM (América), Susana Giménez vuelve con su histórico programa en junio: “El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mi. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una super estrella que venga de visita, un musical”.

