Poletti: "Me sentí dolido por lo que encontramos y por lo que no sabíamos"

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, realizó un balance de su primer mes a cargo del Ejecutivo, donde remarcó el estado de situación en el que encontró la Municipalidad luego de su asunción en diciembre del 2023.

En conferencia de prensa, el intendente comentó que “asumimos en un contexto difícil. Ya con personas evacuadas a la vera de la Ruta 168, con una situación hídrica compleja, con el río creciendo con medidas de alerta” y agregó que el domingo siguiente a su asunción convocó a su primera reunión de gabinete “para empezar a tomar medidas, a gestionar, a asumir la responsabilidad que sabíamos que nos tocaban”.

Al respecto, señaló que ese mismo domingo fueron a recorrer la Vuelta del Paraguayo y comenzaron las reuniones con los Concejales para, en sesiones extraordinarias, se decretara la emergencia hídrica y, de esta manera, contar con las herramientas para empezar a trabajar sobre el problema urgente.

En esas primeras semanas, el intendente reconoció que “no se terminaba de entender por qué no podíamos estar dando respuestas a los problemas cotidianos de los vecinos. Estábamos sí, con mucha respuesta sobre la emergencia hídrica, pero no sobre lo cotidiano que es la basura, el pasto, los yuyos, la iluminación” y resaltó que “es realmente ahí, en donde me sentí dolido por lo que encontramos, por lo que no sabíamos y por lo que no me contaron”.

En este punto, el intendente indicó que “nos pusimos a trabajar desde el día uno como lo prometimos. Teníamos un diagnóstico", a partir de un informe de sindicatura del municipio de noviembre del 2023, el último informe de la gestión anterior. En ese informe se enumera:

El 100% de los vehículos del SEOM fuera de servicio

El 69% de los vehículos de alumbrado público fuera de servicio

El 63% de los vehículos de alumbrado público

El 48% de los vehículos de mantenimiento vial fuera de servicio

El 45% de los vehículos de Gestión Urbana, ambiente (tractores, moto guadañas, etc) fuera de servicio.

El intendente remarcó que cada área fue buscando información para trabajar, pero al recorrer los talleres el panorama no era muy bueno dado que excedía al tema de los vehículos, ya que “había depósitos vacíos y sin stock".