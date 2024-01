Feroz cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero en el Bailando 2023

Charlotte Caniggia volvió al Bailando 2023 (América TV) tras sus vacaciones junto a su pareja, y enfrentó a Coti Romero por las críticas que recibió por parte de la exparticipante de Gran Hermano (Telefe).

En la pista del programa, Marcelo Tinelli habló sobre sus dichos en contra de los participantes y del jurado mientras estaba de vacaciones, y luego hicieron referencia a la correntina. Allí, Charlotte no tuvo filtros y le dijo: "¡Ay, la falsa! Hola, ¿cómo andas?".

"Falsa, pero me quedo a trabajar", respondió la exhermanita rápidamente. "Igual mi problema no era con vos, era con la producción", agregó.

Asimismo, Cris Vanadía aclaró desde el Streaming del Bailando que Charlotte tampoco quería asistir al estudio con ellos, a lo que la mediática lanzó picante: "No quiero estar sentado con esos falsos ahí arriba. Son todos unos falsos, que la chupen".

"Mientras no chupemos la de tu novio, no pasa nada", chicaneó Coti. "No creo, no se fija en chicas como vos, bebé. Son unos boludos, no me caen bien", expresó la mediática.

Luego, afirmó: "Es más, creo que Coti como no tiene previa inventa todo con el chico este Cris. Esta muy mal porque hay una pareja de por medio, sos una falsa e irrespetuosa".

Por este motivo, la correntina negó ser la tercera en discordia entre Cris y Brenda Di Aloy, y Charlotte apuntó: "Supuestamente si te mentiste con ellos, la novia de Cris lo dice, no es que lo saco yo".

Sin embargo, Cris no se quedó callado, intentó defender a su equipo y le dijo: "Nos decís falsos a nosotros, pero cuando viniste acá, dijiste 'quiero seguirlos a todos ustedes en Instagram'". Y la hermana de Alex Caniggia fue tajante: "Ya los dejé de seguir porque son unos falsos".

"En las redes dicen eso, que sos una chanta, rompes parejas. Para mi sos mala gente, punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver. La que es mala persona sos vos no yo, besitos", sostuvo la mediática.

"No la banco, no la puedo ni ver a Coti. Es más, vi que estuvo llorando que yo me fui de vacaciones, y mi amor... aprendé a actuar porque ni una lágrima se te cayó, querida. No sabés ni actuar, chanta. Es una boluda esta, pero posta. Una real boluda. Esta no llora ni aunque la maten", sentenció Charlotte Caniggia sobre Coti Romero en el Bailando 2023 (América TV).

Fuente: Ciudad Magazine