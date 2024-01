"Back To Black": el primer vistazo a Marisa Abela como Amy Winehouse

Studiocanal publicó el 11 de enero el primer avance internacional de Back To Black, la película sobre la vida de Amy Winehouse, fallecida el 23 de julio de 2011, protagonizada por Marisa Abela.

El teaser muestra a una Amy Winehouse con los ojos bien abiertos durante sus primeros años, recreando su famosa imagen y vida en las calles de Londres antes de convertirse en la cantante, interpretada por Marisa Abela, grabando el single Back to Black -tercer sencillo del álbum del mismo nombre- en un estudio de grabación.

"Descubrir un talento como el de Marisa Abela es como encontrar oro en polvo. En el momento en que miró al objetivo en su primera audición, supe que era la actriz perfecta para interpretar a Amy Winehouse", dijo Taylor-Johnson. "Ha trabajado muchísimo, ha prestado atención a cada detalle y ha entrenado a diario durante horas para poder cantar durante toda la película. No personifica a Amy, la habita".

Según la productora, la película incluirá varios de los éxitos de Winehouse grabados e interpretados por Abela.

¿Cómo se llama la película de Amy Winehouse?

La película biográfica de Amy Winehouse, que llegará a los cines británicos el 12 de abril, narra la carrera de la recordada artista desde sus años de ingreso en la escena musical underground londinense hasta su rápido ascenso a nivel global.

La cinta, del del cineasta Sam Taylor-Johnson, que tiene a Marisa Abela como protagonista, también cuenta con el actor Jack O'Connell, ganador de un BAFTA, en el papel de Blake Fielder-Civil, con Eddie Marsan como Mitch Winehouse, Juliet Cowan como Janis Winehouse, y Lesley Manville, nominada al Globo de Oro y al Oscar, como Cynthia, la abuela de Amy.

La película está escrita por Matt Greenhalgh, mientras que Giles Martin se encarga de la producción musical. La película está producida por Alison Owen (Saving Mr Banks, Me Before You, Elizabeth) y Debra Hayward (Les Miserables, Bridget Jones's Baby) de Monumental Pictures junto a Nicky Kentish-Barnes (About Time, Everest, About A Boy). Taylor-Johnson es productora ejecutiva, junto con Ron Halpern y Joe Naftalin, vicepresidente senior de Producción Global, que producen en nombre de Studiocanal.

Focus tiene previsto estrenar la película el 10 de mayo en Estados Unidos.

Fuente: Ciudad Magazine