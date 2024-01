Con mensajes intimidatorios, amenazaron dos veces en el día al gobernador Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue amenazado dos veces en el mismo día. Primero, un mensaje intimidatorio en una escuela ubicada en Rouillón y White; después, en un centro de salud situado en Teniente Agneta al 1400.

En cuanto al establecimiento educativo, desconocidos pintaron el siguiente mensaje: "Pullaro narco, con los presos no se jode. ATT: RR". Minutos después, en la pared de un centro de salud en el noroeste de la ciudad, escribieron "Pullaro narco".

Tal como publicó este medio, Juan Carlos Genoud, director de la escuela Técnica n° 466, precisó: “La escuela permanece cerrada en enero porque no tiene actividades. Esta vez, estaba la gente de Litoral Gas habilitando el gas para el taller. Yo vine cerca de las 11 para firmar papeles y me encontré con eso en la puerta. Lamentablemente, nos encontramos con esta situación".

Y continuó: "Hay una cámara de seguridad acá, pero esa cámara no toma el sector que pintaron; no llega la imagen desde ahí”. Según el docente, "la escuela no sufre de nada en este sentido. Lo lamentable es que se la utiliza para estos mensajes”.

La segunda pintada se conoció más tarde, en una de las paredes del centro de salud Jean Henry Dunant.