Russo sobre la continuidad de Campaz: "No corro riesgo de perderlo"

La continuidad de Jaminton Campaz mantiene en vilo a todo el Pueblo Canalla. Este viernes al mediodía, Miguel Ángel Russo dialogó con los medios de Buenos Aires y se mostró positivo sobre esta situación.

"Yo no corro el riesgo de perderlo, las cosas son complejas en papelería y todo lleva su tiempo y su forma. No me preocupa, pero sí después habrá que ponerlo en forma. Cuando te desesperas entras en un terreno que no es el ideal", expresó el técnico campeón de la Copa de la Liga 2023.

"Conozco la relación por Campaz. Tenemos el 50% con Gremio. Todo funciona después de Reyes, ja. En definitiva eso lo manejan Gonzalo Belloso y Carolina. Yo no pregunto tampoco, cuando tengamos una información nueva me la van a decir", contó Russo.

Por último, explicó cómo manejó el grupo tras el éxito a fines de 2023 y de qué manera deberán tomar lo que se viene de ahora en más: "La vamos llevando bien porque tengo gente seria y responsable. Mantener el grupo sabiendo los objetivos y sabiendo que cada cosa nos va a costar más, porque al principio enfrentas de otra manera a un equipo campeón".

"El tema es siempre seguir creciendo dentro de nuestras formas, confiando en nosotros mismos y no creer que hemos tocado techo. Hemos logrado algo muy importante, la gente sabemos que está y hay que competir permanentemente. Con la misma humildad de siempre y sabiendo que hemos tenido un logro y tratar de repetirlo", cerró.