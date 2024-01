Martín Filippi de La Lácteo: "El daño es mortal"

El vicepresidente de La Lácteo contó las razones que derivaron en la paralización total de la empresa desde hace 6 días.

Estos son los textuales destacados:

Creo hemos vivido situaciones con mi padre de tristeza de desazón ya de Rendirse, de esa sensación de me rindo. Salgo a hablar con una parte del personal y no solo me encuentro que no estaban informados, sino que al instante vienen representantes gremiales a decirme que me iban a denunciar por acoso laboral. O sea, no pude ni siquiera comunicarme con el propio personal, es así el nivel de cautividad.

Esto es un daño mortal, la herida es mortal. Pero yo creo también que esto es parte de una discusión a nivel nacional claramente. Porque con el dnu de Milei esto no hubiese pasado. Esto no hubiese sucedido, porque el 50 o 75%, depende el encuadre, tendrían que haber trabajado y por más de que una entidad sindical piense diferente, con el mayor de los respetos, cuando uno tiene la mayoría, no es tuya. Si yo no tengo la última palabra la empresa de quién es, no es mía.

Si esto no cambia, si la empresa no es tuya, no hay destino. Si yo no tengo la última palabra siendo el que toma las decisiones, siendo el que el que entiende cómo es el funcionamiento general de todo esto y el que vive día a día los impactos reales de cada decisión que se toman a nivel nacional, no tiene sentido.

Yo no tengo la toma de decisiones y esto lo hablé, se los dije eh, si vos elegís la gente que tengo que tener para trabajar, si vos elegís la categoría que tiene que tener la gente que tiene que trabajar, si vos elegís el tiempo que tiene que trabajar, si vos elegí todo, no tiene sentido. Los resultados están a la vista a ver hoy en la seccional Córdoba hay una problemática generalizada, entonces uno se pregunta si como empresarios somos todos iguales. O sea, todos los empresarios no estamos capacitados para manejar una empresa.