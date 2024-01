Derrumbaron un nuevo búnker de droga en bario La Tablada

En la mañana de este lunes, se derrumbó un nuevo búnker de droga en barrio Tablada de Rosario, en medio de la escalada de amenazas contra el gobernador Maximiliano Pullaro. La edificación estaba ubicada en la calle Necochea e Ivanowski, en un sector conocido como la “U”. El “kiosco de droga” estaría vinculado a la banda narco liderada por Alejandro Núñez, un recluso sindicado por múltiples hechos de violencia en la zona sur.

La demolición fue ordenada por la jueza penal de primera instancia Silvia Castelli, quien también dispuso el derribo de otros búnkeres situados en Biedma al 200, Riobamba al 5000, Ayacucho al 4300 y dos construcciones de Felipe Moré al 600 bis. Todos ellos relacionados con Francisco Riquelme, imputado recientemente por planificar atentados y amenazas dirigidas al gobernador Pullaro.

Según expuso en la audiencia de la semana pasada el fiscal Franco Carbone, en el inmueble demolido este lunes se registraron trece incidentes violentos en los últimos años, y en su zona de influencia también hubo dos homicidios.

En el lugar, el movilero de Cadena Oh!, Leo Mensa, habló con la dueña del inmueble, quien se mostró indignada por la medida. “Mi hijo no habla con nadie, mi hijo vive tranquilo, no se junta con nadie”, afirmó. Y agregó: “Nos dejan en la calle. Se quieren hacer los malos con la gente más humilde, los más pobres. Porque no van a agarrar a los verdaderos”.

