Campaz pasó la revisión médica en Gremio pero la dirigencia Canalla sigue siendo optimista

La continuidad de Jaminton Campaz es la novela del mercado de pases en Rosario Central. Cada día que pasa la situación se alarga y aún no hay una definición concreta. Ahora, cuando parecía que su regreso a la ciudad estaba encaminado, resulta que se efectuó la revisión médica en Gremio.

Según los medios de Brasil, el Bicho llevó adelante los exámenes de rutina este miércoles por la noche en el hospital Moinhos de Vento. No obstante, aseguraron que su futuro aún sigue siendo una incógnita.

Campaz realizou exames médicos nessa quarta-feira (17) no Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre.

Ainda não existe um acerto do Colômbiano com o Rosário Central, porém a sua permanência no Grêmio segue sendo uma incógnita.

