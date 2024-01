Caso Emanuel: sostienen que los fundamentos de la condena “son endebles"

En el living de una vivienda de calle Urquiza 323 de Rafaela, la familia Suárez dio su parecer sobre los alegatos presentados por el tribunal, el proceso judicial e irregularidades que aparecieron y que serán abordadas por la defensa en el reconocido "caso Emanuel".

A más de un mes de haberse conocido la sentencia del caso, la hermana de Emanuel, Soledad Salusso, su mujer Melisa Girardotti y el abogado Alejandro Otte -que representa a la defensa-, brindaron detalles.

“Quisimos esperar un tiempo prudencial para hablar, para conocer los fundamentos que no sorprende, porque en realidad nosotros sabemos que Emanuel es inocente y parecería que vamos a tener que decir lo mismo pero reforzando que los fundamentos son endebles porque precisamente con ya todo el juicio transcurrido sabíamos que no había ningún elemento porque a nosotros no nos contaron que Emanuel es inocente, sabemos que es inocente”, expresó Soledad.

La hermana de Emanuel reconoció y explicó un punto que para ellos es neurálgico para poder entender por qué insisten en la inocencia de Emanuel. Y es justamente por el lugar donde supuestamente transcurrió todo: un hogar que para ella siempre fue de "puertas abiertas", donde en todo momento había personas.

En consecuencia, les sorprende y extraña que algo así haya podido suceder frente a sus narices, nada más y nada menos que por 10 años. "En esta casa se habla que por más de 10 años sucedió todo esto, pero nunca nadie de la familia, ni sus padres que estaban acá; nunca nadie vio nada”.

"Yo aquí pasé toda mi vida", continuó diciendo Soledad, e insistió que para las víctimas todo sucedió en esa vivienda de calle Urquiza al 323, pero que solo lograron "manchar el nombre de toda la familia. Nos golpeó mucho eso, y queríamos dejar en claro que nosotros vamos a seguir luchando porque confiamos, porque sabemos que Emanuel es inocente, porque no había nada para que se lo condene, y se lo condenó", sentenció.

Sobre la controvertida perspectiva de género, Salusso fue realmente crítica, sobre todo por entender que solo bastó un relato para que su hermano fuera condenado y en ese mismo momento se preguntó y reflexionó: "¿Qué pasaría si yo mañana denunciara a alguno de los compañeros con los que he trabajado? Seguramente van a caer; ya que si denuncio ahí recién es cuando nos creen".

“Que se haga justicia”

Al momento de tomar la palabra, Melisa Girardotti admitió que siente que todo lo realizado por la defensa en lo que respecta a recolección de pruebas, pericias, informes, "todo fue en vano. Creo que fuimos ignoradas. Como mujer siempre quise la verdad, con Ema formamos una familia, tenemos un hijo chiquito, y en todo este tiempo solo pedimos que se busque la verdad, que se haga justicia, ni siquiera por nosotros mismos, sino por él".

Pasos a seguir

Según explicó el abogado Alejandro Otte, cuando finalice la feria judicial la defensa deberá presentar la interposición del recurso de apelación, el cual se realiza por escrito, y donde se dejará asentado cuáles son los motivos que lo agravian para que, posteriormente, sea sorteado el Tribunal a intervenir y que finalmente se fije una audiencia para ampliar los fundamentos de los agravios.

Con lo cual, como primera medida habrá que esperar el final de la feria judicial, para que el caso siga su curso, y la defensa pueda continuar presentando sus recursos y apelaciones.