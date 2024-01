Mónica Gutiérrez habló del blooper de su marido saliendo desnudo en vivo

La viralización de las imágenes del marido de Mónica Gutiérrez (68) saliendo desnudo del baño de su casa, apenas tapándose los genitales, tomó a la periodista por sorpresa en pleno móvil en vivo para Cortá por Lozano, y se tomó el episodio con gracia.

“Primero quiero pedirle disculpas a la audiencia. Es una cosa divertida, si es que podemos ponerlo en ese plano”, arrancó entre risas en diálogo con TN Show.

Luego puso en contexto el blooper que protagonizó Alejandro Gawianski, el padre de Ian (24), Azul (27) y Greta (28): “La gente de Telefe me llamó a las 9 para hacer un Zoom y me pidieron que estuviera lista a las 9:30. Yo estaba leyendo en el cuarto, entonces me vestí rapidísimo, me maquillé y armé la locación con un trípode”.

“Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado”, continuó sobre el incómodo momento que vivió el arquitecto con el que está en pareja hace casi tres décadas.

En ese punto, la periodista reconoció su error: “Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”.

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó”, precisó Mónica Gutiérrez.

“Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa”, se sinceró.

“Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes”, agregó sin saber todavía cómo tomar lo que le pasó”, concluyó Mónica Gutiérrez sobre su esposo, Alejandro Gawianski.

